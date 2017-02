Sua vida pela de Deus

Home > Notícias da Universal

Todos que conhecem a Palavra de Deus desejam a Salvação eterna e, de igual modo, serem batizados com o Espírito Santo. Entretanto, entre o querer e o realizar existe algo chamado sacrifício, e é justamente nesse ponto que muitos se frustram.

É o sacrifício que faz distinção entre os que desejam e os que verdadeiramente têm sede de ter o Espírito de Deus fazendo morada dentro de si.

“Quem quiser receber o Espírito de Deus tem que estar disposto a pagar o devido preço”, destacou o bispo Edir Macedo durante mensagem transmitida pela Rede Aleluia de rádio (99,3 FM). “Uma simples oração ou uma vigília não será suficiente para recebê-Lo.”

Para que alguém tenha dentro de si o Espírito da Criação – o próprio Senhor Jesus em Espírito –, é preciso que haja uma entrega total de toda a sua vida, dos seus sonhos, seu futuro, todo o seu ser. Quando isso acontece, Deus vem e enche o ser dessa pessoa com o Espírito dEle.

A Palavra de Deus afirma que Ele não nos dá o Seu Espírito por medida, sendo assim, também exige de nós uma entrega sem medida. Do contrário, nada feito.

“Já pensou ter o Criador de todas as coisas dentro de você? O que você daria para tê-Lo dentro de si? ” – pergunta o bispo.

Ele explica que é o Senhor Jesus que nos dá o Espírito Santo. Contudo, para recebê-Lo é preciso dar a maior e melhor oferta que alguém pode dar: a própria vida. Sim, é ela que Deus quer para em troca lhe dar o Espírito Santo.

O melhor negócio da sua vida

O bispo Macedo destaca que esse é o maior negócio que se pode fazer aqui na Terra. “Um negócio que você faz com o próprio Deus. Você dá a sua vida e em troca recebe a vida dEle.”

Com respeito a esse “negócio”, Jesus disse assim:

“Também o Reino dos Céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu; e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo.” Mateus 13.44

Ou seja, para adquirir para si esse tesouro, o homem precisou vender tudo que tinha para comprar aquele campo. Assim também é com respeito ao recebimento do Espírito Santo. Se quiser tê-Lo dentro de si, terá que colocar toda a sua vida à disposição de Deus.

Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, é porque você ainda não deu o melhor de si, não colocou toda a sua vida no Altar, a exemplo do que fez aquela viúva pobre que entregou tudo que tinha, todo o seu sustento, o seu futuro, no Altar (Lucas 21.1-4).

Jejum de Daniel

O Jejum de Daniel é um propósito realizado na Igreja Universalpara as pessoas interessadas em fazer esse "negócio", que estão sedentas do Espírito Santo. É para aqueles que estão dispostos a renunciar a própria vida para receber a de Deus. Se não é o seu caso, não perca o seu tempo.

Mas se você está sedento – e não é uma sede qualquer, é uma sede desesperadora, é aquela em que você fica com a boca seca, a ponto de ter de colocar pelo menos uma gota d’agua na boca para manter-se vivo, é a sede que Jesus fala na Bíblia: “... Se alguém tem sede, venha a Mim, e beba” (João 7:37) –, esse jejum é para você.

Serão 21 dias isolados de informações seculares, esportes, músicas, teatro, novelas e qualquer tipo de entretenimento para nos envolvermos apenas com conteúdo espiritual, com coisas que dizem respeito à fé. “Iremos mergulhar a nossa vida no oceano do Espírito Santo. Pensar como Deus pensava, agir como Deus agia. Vamos fazer o que Jesus fazia, obedecer à Sua Palavra, pensar apenas nas coisas do Alto. Se você fizer isso, pode ter certeza de que nesses 21 dias o Espírito Santo vai descer sobre você”, afirma o bispo Macedo.

Para ocupar a sua mente e alimentar o seu espírito, você vai investir na leitura da Bíblia e de livros que tratam de assuntos concernentes à fé, assistir a filmes cristãos, ouvir a Rede Aleluia (99.3 FM), acessar o blog do bispo Macedo e ainda desfrutar de toda a programação do Univer Vídeo, onde você poderá assistir a filmes bíblicos, palestras, acompanhar reuniões ao vivo, direto do Templo de Salomão, e muito mais.

Durante esses 21 dias, de 9 de fevereiro a 1º de março, você também deve se esforçar para ir o máximo possível à Igreja e, mediante todo o seu esforço, certamente, o Espírito Santo virá sobre você.

