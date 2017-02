Modelo afirma não se incomodar com as celulites que tem

Home > Comportamento

“Eu malho. Eu faço o meu melhor para comer bem. Eu amo a pele que tenho. E eu não tenho vergonha de algumas protuberâncias, marcas ou celulites... nem deveria ter.”

Essa declaração foi feita pela supermodel Ashley Graham (fotos), uma das modelos mais respeitadas da atualidade. Aos 28 anos, Ashley não se preocupa em estar sempre magra ou seguir determinados padrões de beleza, mas ganha a admiração do público justamente por se assemelhar a milhões de mulheres que têm, por exemplo, celulites, e estar satisfeita com isso.

Ashley defende que cada mulher deve ser admirada pelo que é, sem sofrer para se encaixar em determinadas categorias criadas pela sociedade: “Eu não acho que mulheres devem ser rotuladas de maneira alguma. Eu acho que isso é completamente segregador.”

De bem consigo mesma

As declarações que Ashley tem feito em 17 anos de carreira como modelo vão contra um padrão estabelecido no ramo da moda. Ela trabalha para mostrar às mulheres “normais” que cada uma, em sua forma particular, pode se sentir linda e estar de bem com o próprio corpo.

Outra mulher que defende essa beleza pessoal de cada uma é a escritora Cristiane Cardoso, autora do livro “A Mulher V”. Cristiane, que também dá palestras sobre a valorização da mulher, acredita que, atualmente, “a moda também faz de tudo para ela (a mulher) se sentir enorme de gorda”.

Por isso é importante para cada uma entender a diferença entre “magra” e “saudável”. Malhar, praticar esportes, comer bem, se preocupar com a aparência é positivo, mas impor a si mesma dietas mirabolantes e procedimentos estéticos que põem em risco a saúde é doentio, principalmente se o objetivo é ser igual a determinada “celebridade”, pessoas que vivem para produzir a sua aparência e publicam imagens modificadas por computação.

“Quando todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo se veste do mesmo jeito, todo mundo segue a mesma referência, de repente, sem se dar conta, você está fazendo o mesmo que todo mundo. E sabe no que dá? Insatisfação”, afirma Cristiane.

Dessa maneira, a busca pela “beleza ideal” se torna infinita, já que muitos buscam a mesma coisa e continuam insatisfeitos.

“Aprendi que o peso ideal é aquele que nos deixa saudável, não magra. Então, nós temos as revistas com as modelos todas ‘photoshopadas’, as celebridades que vivem de dietas e cirurgias plásticas, os designers que fazem as roupas pensando nas mulheres PPP, e pronto — uma escravidão imposta à mulher, que ela aceita de braços abertos como ‘o corpo ideal’."

Não caia você também nessas armadilhas.