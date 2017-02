Você tem curtido mais o mundo virtual do que o real?

Home > Reflexão

Parece que foi ontem que estávamos celebrando a chegada do ano de 2017. Mas, para o nosso espanto, o mês de janeiro já chegou ao fim.

“Ah, o tempo está passando rápido demais”, costumamos lamentar.

Será mesmo? Será que as 24 horas do dia estão passando mais rapidamente?

Por que temos a constante sensação de que os dias estão escorrendo por entre os nossos dedos como a água e não conseguimos mais dar conta de todos os nossos afazeres diários?

Você já parou para pensar que talvez não seja o tempo que está passando rápido demais, mas sim nós que o desperdiçamos ao permitir que coisas banais nos distraiam e roubem esse tempo tão precioso? Que talvez não tenha sido o seu filho que cresceu rápido demais, mas tenha sido você que não conseguiu desfrutar de momentos preciosos com ele, como os seus primeiros passos, as primeiras descobertas, as primeiras palavras pronunciadas, porque você estava distraído demais com outras coisas?

Que aquela viagem maravilhosa ao lado da pessoa amada não terminou rápido demais, ela teve o tempo necessário. Mas talvez tenha sido você que não soube aproveitar cada instante, apreciar cada paisagem, cada pôr do sol, porque estava mais preocupado em registrá-los com um aparelho celular do que vivenciá-los?

E talvez não seja a sua esposa ou seu esposo que não aprecia mais a sua companhia, talvez ela ou ele apenas tenha se cansado de ter que disputar a sua atenção com o celular, a televisão, os jogos eletrônicos e tudo o mais.

Não, os seus amigos não se esqueceram de você. Provavelmente eles apenas tenham chegado à conclusão de que você prefere interagir com eles pelas redes sociais, trocar mensagens virtuais do que trocar olhares, conversas e gargalhadas numa animada roda de amigos.

Não era o parque de diversões ou aquela festa de aniversário que estava sem graça, mas talvez você estivesse tão envolvido no mundo virtual que se esqueceu de curtir o real.

Você não vibrou com o primeiro strike, o primeiro gol, o primeiro desenho ou a primeira pirueta do seu filho porque o tempo que podia ter gasto com ele gastou em uma conversa no celular, que muito provavelmente podia ter sido deixada para depois, ou talvez não fosse nem necessária.

Ah, você também não se lembra de como foi que o seu filho aprendeu a andar de bicicleta, a nadar, a andar de patins, pois é, você estava ocupado demais para se preocupar com isso.

Portanto não é o tempo que é impiedoso, cruel e implacável. O tempo cumpre o seu papel. Ele passa. Cabe a cada um de nós usá-lo com sabedoria, de maneira que possamos viver e desfrutar os momentos simples, mas belos, da vida, e de extremo significado.

Às vezes nos preocupamos tanto em registrar esses momentos em fotografias e nos esquecemos de vivê-los, o que é muito mais importante.

Uma foto não é capaz de registrar sentimentos, sensações, emoções. Ela registra apenas imagem. Mas a nossa memória sim. Para isso, entretanto, é preciso vivenciar os momentos de fato.

O vídeo abaixo retrata bem isso. Assista:

Não permita que o mundo virtual e todas as distrações que o mundo moderno e tecnológico nos oferecem lhes roubem um bem tão precioso que, uma vez perdido, é irrecuperável: o tempo. Ele pode ser tanto nosso inimigo como o nosso aliado. Tudo depende do uso que fazemos dele.

Lamentavelmente, muitos têm abandonado a comunhão com Deus por causa da falta de equilíbrio no uso de um aparelho celular, por exemplo. Os minutos — em alguns casos, as horas — que poderiam ser usados para alimentar a fé e estreitar o relacionamento com Deus, por meio da oração, da leitura e meditação na Palavra de Deus, são desperdiçados nas redes sociais.

Pensando nisso, a Universal, de tempos em tempos, promove o Jejum de Daniel.

O propósito, que começará no próximo dia 9 de fevereiro e tem a duração de 21 dias, tem como objetivo promover uma desintoxicação espiritual e mental, e levar as pessoas a estreitarem o relacionamento com Deus, desconectando-se completamente de informações seculares, distrações de toda e qualquer espécie e se alimentando apenas de conteúdos espirituais, para que, assim, a mente esteja focada, exclusivamente, em ouvir a voz de Deus.

Prepare-se!

