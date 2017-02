3 dicas para identificar notícias mentirosas na internet

Home > Comportamento

A internet pode auxiliar muito na vida de muitas pessoas. Quem afirma é a escritora e palestrante Cristiane Cardoso, em seu blog. De acordo com ela, a internet “facilita a vida de várias formas, como no aprendizado, no comércio, nos transportes, na comunicação e ainda nos ajuda a estar mais presentes na vida das outras pessoas”.

Entretanto, a própria escritora ressalta que, ao mesmo tempo que a internet é capaz de unir as pessoas, ela também é capaz de dividir a sociedade. E uma das formas disso acontecer é o compartilhamento de notícias falsas. Elas têm o objetivo de desinformar as pessoas e disseminar sentimentos de ódio e mágoa.

Por isso, o Universal.org separou 3 dicas para você aprender a diferenciar notícias falsas de verdadeiras e usar a internet de uma maneira melhor, sem compartilhar mentiras. Veja:

1- Conheça o informante

Muitos sites são especializados em criar notícias falsas e espalhá-las pelas redes sociais. O objetivo é atrair cliques para as suas páginas, a fim de lucrar com patrocínios. Por isso, leia atentamente o nome do site que publicou a informação. Sites falsos costumam adotar nomes parecidos com sites confiáveis.

Se, ao clicar no link, você perceber muitos banners e pop-ups, tenha certeza de que essa não é uma fonte confiável.

2- Leia

Notícias manipuladoras costumam ter manchetes chamativas, muitas vezes em letra maiúscula, como, por exemplo, “ATRIZ DE NOVELA APARECE NUA EM PRAIA”. Isso é sinal de que a principal preocupação desse site é chamar atenção das pessoas, não informar.

Não acredite em títulos como esse. Abra o link e procure por referências e citações dos envolvidos, pois notícias sem esses dados costumam ser falsas. Veja se as fotos não estão sendo manipuladas.

Atente também para a data, a fim de não acreditar em algo muito antigo.

3- Pesquise mais

Se você não conhece o site que está noticiando, clique em guias como “sobre nós” ou “quem somos”. Se preferir, digite o nome do site no Google junto à palavra “falso”. A própria internet lhe dirá se outras pessoas já perceberam a mentira nesse endereço.

Se o seu objetivo é apenas saber se aquela notícia improvável é real, procure-a em sites que você confia.

Seguindo esses passos, dificilmente você espalhará mentiras maldosas sobre qualquer tema. “Exatamente por termos ao nosso alcance uma ferramenta tão poderosa, precisamos nos educar a usá-la e assim termos um ganho positivo”, afirma Cristiane. “Portanto, saiba aproveitar o que de bom tem na internet e cresça.”

Conheça a opinião completa de Cristiane Cardoso sobre o tema clicando aqui. Depois, compartilhe essa matéria em suas redes sociais.