Uma conexão especial com o povo hebreu

Uma expressão de espanto com tanta grandiosidade. Foi assim que reagiu o ministro da Embaixada de Israel no Brasil, Itay Tagner (foto ao lado, à direita), ao entrar na Esplanada do Templo de Salomão, na capital paulista.

David Roitberg (foto ao lado, à esquerda), representante do Templo, recebeu o ministro, que está no Brasil há 5 meses e mora com a família em Brasília (sede da Embaixada). “É um prazer muito grande poder conhecer tão grandiosa obra”, declarou Tagner.

Ao entrar no salão principal do Templo, o Santuário, o ministro ficou admirado com o tamanho da nave e com a riqueza de detalhes no local, mas se declarou mais impressionado ainda com outra coisa que se apresentava diante dele: a enorme sensação de paz que o invadia naquele momento, que não conseguia explicar. Roitberg logo esclareceu o motivo: “O Templo foi construído com a intenção de levar a pessoa a uma maior comunhão com Deus, não importando religião, raça ou ideologia.” Daí o que o visitante sentia – e assentia, com um franco sorriso.

Ainda no Santuário, Tagner conheceu um levita – um colaborador do Templo, tal como nos tempos bíblicos – chamado Cláudio Soares, ex-morador de rua, que viveu naquela situação de miséria por 30 anos. Cláudio contou que foi graças à influência do árduo trabalho da Universal junto aos sem-teto que tomou a atitude de mudar de situação. Hoje, além de levita, atividade que desempenha com prazer, é chefe de família e empresário; desfruta dessa nova vida há 17 anos. O ministro se mostrou claramente comovido e impressionado ao ouvir a história daquele homem.

Depois do Santuário foi a vez de o visitante conhecer o Jardim Bíblico, onde, na réplica em tamanho natural do Tabernáculo, reviu a história do caminho que o povo hebreu fez durante 40 anos desde a saída da escravidão no Egito até chegar à Terra Prometida. Dentro da tenda, Tagner ressaltou a importância do sacrifício para o ser humano ter acesso a Deus, o que logo reconheceu nas réplicas dos artefatos do Tabernáculo, assim como do papel fundamental do profeta Moisés ao subir ao Monte Sinai: “Ele subiu como servo e desceu como líder. Tudo aqui tem uma conexão especial que ajuda as pessoas a meditarem e aprenderem sobre a história do povo hebreu”, destacou.

Em seguida, o grupo foi ao jardim das oliveiras centenárias, vindas do Uruguai especialmente para o Templo de Salomão, para depois entrar no Memorial de Jerusalém, em que assistiu a um breve filme com as histórias dos Templos passados, da fé no Verdadeiro Deus antes de qualquer religião influenciada pelo homem e do atual Templo de Salomão em solo paulistano. No museu do memorial, o diplomata apreciou as peças em miniatura dos elementos do Templo e do Tabernáculo, bem como os demais artefatos, com destaque para os brasões das 12 Tribos de Israel, com francos elogios pela fidelidade ao que está escrito na Bíblia.

União

Enquanto caminhava para a Praça das Nações, ao lado da Esplanada, Tagner ressaltou o trabalho especial feito pela Universal no mundo inteiro. “É de grande agrado trabalharmos juntos para melhorar a vida de muitas comunidades.”

Já na Praça das Nações, onde estão hasteadas as bandeiras dos países em que a Universal atua, o israelense não escondeu a admiração pelo destaque dado ao estandarte de seu país.

“Sempre é um grande prazer poder receber membros da comunidade israelita no Templo de Salomão, já que uma de nossas principais ideias é a de que quem nos visite sinta que está na própria Terra Santa”, afirmou Roitberg, que deixa um recado a todos os futuros visitantes, de qualquer crença ou origem: “A mesma sensação que o ministro teve você também pode ter. Basta agendar uma visita ao Jardim Bíblico ou participar de nossas reuniões, ministradas todos os dias da semana.”

Saiba mais sobre o tour pelo Jardim Bíblico e sobre as reuniões no Tempo clicando aqui.