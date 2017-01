O que é a Santíssima Trindade?

Home > Mundo Cristão

Você sabe o que significa a expressão “Trindade Celestial”? Muitas pessoas já a ouviram, mas não compreendem o que ela quer dizer.

Também conhecida como “Santíssima Trindade”, ela faz referência à coexistência do Deus-Pai, do Deus-Filho e do Deus-Espírito Santo.

Por meio da Bíblia, sabemos que a Santíssima Trindade é composta por três Seres distintos, mas que é representada por um único Deus.

Um pouco da compreensão desse conceito podemos ter quando o Senhor Jesus diz: “Não crês tu que Eu estou no Pai, e que o Pai está em Mim?” João 14.10

Com essa frase, Ele indica que o pensamento de ambos é o mesmo. São, na prática, a mesma pessoa.

A relação de Deus com a humanidade

Na história da humanidade, vemos a presença de Deus se manifestar de três maneiras distintas.

No início, era o Deus-Pai quem se apresentava à humanidade, orientando sobre os mandamentos contidos na Bíblia. Entretanto, o pecado consumiu os seres humanos e, por isso, o Deus-Filho, o Senhor Jesus, foi entregue em sacrifício, conquistando a Salvação Eterna para aqueles que nascessem dEle. E, nos dias de hoje, há a atuação do Deus-Espírito Santo, que revela aos corações a vontade do Altíssimo, convencendo a humanidade do pecado.

Um trecho bíblico que exemplifica bem a coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a passagem contida em Mateus, capítulo 3, do versículo 16 ao 17: “E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se Lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre Ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o Meu Filho amado, em quem Me comprazo.”

Nessa narrativa, vemos que há o Filho, o Senhor Jesus, e sobre Ele vem o Espírito Santo, e, em seguida, há a manifestação do Deus-Pai, confirmando o Senhor Jesus como Seu filho. É a presença da Trindade Celestial em um mesmo lugar, em um mesmo momento.

Uma mensagem de comunhão com Deus

Como observou o apóstolo Paulo, temos que sacrificar a nossa natureza humana a fim de que venhamos agir também em unidade com a Santíssima Trindade. Devemos pensar e agir conforme a orientação de Deus: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e Se entregou a Si mesmo por mim.” Gálatas 2.20

