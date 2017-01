Mãe mata filho de 4 anos por causa de um ovo que caiu no chão

Home > Reflexão

Zarah Coombs está presa, aguardando julgamento por homicídio. Infelizmente, crimes desse tipo são comuns hoje em dia. O que surpreende no caso de Zarah é que a vítima foi o próprio filho, Zamir, de 4 anos de idade.

De acordo com a polícia de Nova York (Estados Unidos), local onde o crime aconteceu, Zarah espancou o garoto com um cabo de vassoura após ele deixar cair um ovo no chão da cozinha. Transtornada, ela bateu no menino até deixá-lo inconsciente e, somente após 30 minutos, ligou para o socorro. O menino foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Um irmão de Zarah declarou ao jornal The New York Times que, sendo da família ou não, ela merece ser condenada à pena máxima. "As pessoas brigam, discutem, mas é inaceitável, intolerável matar um menino”, afirmou.

Zarah trabalha em uma creche da região e é mãe de mais duas crianças, uma com 1 ano de idade e outra com 1 mês. O pai dos meninos não estava em casa no momento em que ela cometeu o homicídio.

O amor esfriará

No livro bíblico de Mateus (capítulo 24, versículos 12 e 13), está relatada uma passagem em que o Senhor Jesus explica os acontecimentos que antecederão o fim do mundo. De acordo com Ele, “por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará”.

O que aconteceu com Zamir demonstra o quão próximo o mundo está de seu fim. A própria mãe da criança o matou, motivada pela bagunça que ele fez, um acidente na verdade. Zarah alegou à polícia que está sofrendo de depressão pós-parto e, por isso, teve tanta raiva. Seja como for, não há dúvidas de que muitos se escandalizaram com o crime cometido, reforçando outra frase que o Senhor Jesus proferiu, também citada em Mateus 24, no versículo 10:

“Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.”

