A Gente da Comunidade promove ação em bairro carente de Ribeirão Preto

No dia 15 de janeiro último, voluntários do grupo A Gente da Comunidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, promoveram uma ação social para os moradores da comunidade do bairro Adelino Simioni, na zona norte da cidade.

Cerca de 150 pessoas foram beneficiadas com serviços gratuitos de manicure e corte de cabelo. Houve ainda distribuição de roupas e calçados, livros e exemplares do jornal Folha Universal. Para as crianças houve pintura facial e entrega de diversos brinquedos, como quebra-cabeças, jogos da memória e jogos de tabuleiro.

Durante a ação, o pastor Clayton Braga, responsável pela evangelização local, usou o versículo bíblico “vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus 11.28) para levar a Palavra de Deus a cada um.

Segundo o pastor, independentemente da situação em que cada pessoa se encontra, se formos até Aquele que pode mudar toda e qualquer coisa, por meio da fé, solucionaremos todos os problemas e teremos uma vida abundante. Ao final, ele orou pela cura dos doentes e pela libertação dos oprimidos pelo mal.

"Não há nada impossível a Deus"

Além das pessoas que foram beneficiadas com a ação da Universal, muitos voluntários também saíram renovados com o ato de amor ao próximo. “Fiz pintura facial nas crianças, entreguei presentes e prestei apoio a algumas delas. Foi uma experiência incrível ajudar aquela comunidade carente. Em grande maioria, as pessoas estavam desesperançadas, aflitas,

tristes e angustiadas, em razão dos problemas que enfrentam, de miséria, doenças e decepções. Percebi que com o nosso apoio todas foram aliviadas, antes mesmo do término do evento”, comentou a voluntária Beatriz Soares Branco.

Beatriz contou que um dos meninos presentes disse a ela que tinha um sonho, o qual acreditava ser impossível de se realizar. “Fizemos uma oração juntos e expliquei a ele sobre a passagem de Mateus 19.26, que diz que não há nada impossível a Deus. Ele saiu sorridente, crendo que o sonho dele será realizado.”

