Universal consagra novos bispos

Neste domingo, dia 29 de janeiro, a Universal ganhou dois novos bispos.

Em São Paulo, José Valter Rangel da Silva, de 43 anos, foi consagrado no Templo de Salomão, em cerimônia realizada pelo bispo Renato Cardoso (foto ao lado).

Assim como a maioria das pessoas que vêm à Universal, o agora bispo Rangel chegou com a vida destruída. Apesar de muito jovem — 19 anos na época —, ele já sofria com problemas familiares, espirituais e de saúde. Foi a irmã, Fátima, que lutou por ele. “Ela nunca desistiu de mim”, ressalta o bispo.

A decisão de entregar a vida a Deus foi imediata, por isso, não demorou para que estivesse completamente curado e liberto de todos os males. Com a vida transformada e batizado no Espírito Santo, logo foi chamado para servir a Deus no Altar.

A aprovação do seu ministério veio 4 anos depois, em 1997, quando recebeu a consagração de pastor. Desde então, já passou por vários estados brasileiros — Bahia, Pará, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais e São Paulo — levando a Palavra de Deus aos aflitos e necessitados, tal como ele esteve um dia.

Sobre as lutas

Mas nem tudo são flores na vida de um homem de Deus, e certamente houve lutas, desertos que precisaram ser enfrentados e vencidos. Contudo, para o bispo Rangel esses desertos têm um significado maior: “Sempre vi nas lutas um crescimento espiritual. É como a gente tem aprendido com o bispo Macedo: é nos desertos que são formados os homens de Deus.”

O ministério do homem de Deus

Com respeito àqueles que desejam servir a Deus no Altar, o bispo Rangel deixa um conselho: “Tudo se resume na oferta que nós damos no Altar. Nós somos resultado daquilo que oferecemos a Deus. É isso que faz a diferença. Enquanto o pastor tem essa visão, tem paixão pelas almas, sempre mantendo o temor e a obediência, isso fará a diferença. Quando nós somos um sacrifício vivo, temos autoridade para falar de sacrifício.”

Para o bispo, a consagração representa a confiança do Espírito Santo para servi-Lo ainda mais. “Nada é mais glorioso do que ser servo do Deus Altíssimo. O nosso objetivo é povoar o céu. Temos que remir o tempo para a volta do nosso Senhor Jesus.”

Ucrânia

Também neste domingo ocorreu a consagração do bispo Gilcimar Taborda, responsável pela Universal na Ucrânia, país do leste europeu.

O bispo Romualdo Panceiro esteve em viagem missionária no país especialmente para realizar a consagração (foto ao lado), que aconteceu durante a reunião na igreja.

O bispo Romualdo fez questão de relembrar a ocasião em que, dirigido pelo Espírito Santo, colocou Gilcimar na Obra e, posteriormente, o enviou para aquele país: “O pastor Gilcimar está na Igreja há mais de 20 anos. Nós o colocamos na Obra, conversamos com ele e o enviamos aqui para o leste europeu. Vocês não têm ideia do que ele passou para que as pessoas aqui conhecessem Jesus. Ele gemeu, assim como outros também gemeram, mas graças a Deus aqui está a Igreja.”

O bispo destacou ainda que foi devido ao trabalho realizado por Gilcimar, por causa dos frutos, que o Espírito Santo desejou torná-lo o bispo daquele país.

Após a consagração, o novo bispo realizou uma oração especial por todos os presentes.

