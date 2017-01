Produto promete nariz perfeito, mas pode provocar úlceras

Home > Comportamento

Tenha o nariz perfeito em apenas 30 segundos!

É isso o que promete uma empresa sul-coreana, que está vendendo próteses de silicone para “consertar” narizes de mulheres insatisfeitas. De acordo com as propagandas veiculadas, a pequena peça de silicone modula o formato do nariz, fazendo com que ele adquira a forma “ideal”.

“O produto pode consertar uma variedade de problemas no formato dos narizes, incluindo, mas não somente: narizes achatados, narizes largos e bulbosos, narizes em forma de gancho, narizes tortos, narizes virados, corcundas dorsais, corcundas laterais e muito mais”, afirma a descrição do fabricante.

Seria uma ótima oportunidade para quem está descontente com seu rosto, não fossem os problemas de saúde acarretados pelo uso contínuo do aparelho de silicone.

“Você coloca pressão na estrutura de cartilagem do nariz”, explicou o professor Richard Harvey, diretor de rinologia na Universidade de Nova Gales do Sul e na Universidade Macquarie, ambas na Austrália. “Essa prótese estica, distorce e coloca pressão no revestimento do nariz.”

Na Coreia do Sul, assim como em diversas outras partes do mundo, as mulheres sofrem muita pressão para se adaptarem a padrões estéticos. Daí o sucesso do modelador de nariz, mesmo ele sendo prejudicial à saúde. De acordo com Harvey, mesmo que uma pessoa tolere a prótese no momento, o uso contínuo pode resultar em uma úlcera. "E é improvável que seja sustentável a longo prazo.”

Por isso, ele recomenda: procure um profissional da área da saúde quando tiver a intenção de realizar algum procedimento estético.

Elas não são as únicas

As sul-coreanas estão comprando o modulador de nariz, além de muitos outros produtos que “transformam milagrosa e instantaneamente” a aparência física. Mas esse hábito não é exclusivo delas. No mundo inteiro, as mulheres se dedicam a produtos e dietas absurdas em busca de uma “beleza ideal”.

E, na verdade, não são recentes as loucuras que as mulheres fazem pela beleza. "Acredite, no passado elas também eram capazes de fazer coisas bizarras para ficarem mais bonitas”, explica Cristiane Cardoso, autora do livro “A Mulher V”. “Porém, esses hábitos eram exclusivos a pequenos grupos da sociedade. Com a uniformidade das informações e das oportunidades, hoje é possível conhecer qualquer tratamento e técnica de embelezamento.”

Conforme nos lembra Cristiane, infelizmente, em nome da beleza a qualquer custo, temos visto muitas mulheres ignorarem o perigo, o bom senso e as recomendações ao arriscarem as suas vidas. "Além de contraírem dívidas enormes.”

Isso se dá devido à grande preocupação que muitos têm de aperfeiçoar sempre o corpo físico, sem se lembrar de que essa beleza é algo efêmero.

“Gostar de estar bonita não tem nada demais, eu também gosto. Manter o seu corpo saudável com exercícios e boa alimentação é louvável. Manter as suas unhas e cabelos arrumados passa uma ótima impressão. Ir ao médico e cuidar da sua saúde também é excelente. Mas não creio que valem a pena sacrifícios cruéis em que se coloca em risco até a vida pela beleza, que é algo tão passageiro”, afirma Cristiane.

Em vez de mergulhar em tratamentos estéticos que podem prejudicar gravemente o organismo, é preciso aprender a reconhecer o próprio valor.

“Decida investir naquilo que realmente promove mudanças verdadeiras e duradouras em sua vida!”, conclui Cristiane.

Quer aprender a cuidar de si mesma, externa e internamente? Clique aqui e adquira o livro “A Mulher V”, escrito por Cristiane Cardoso especialmente às mulheres que desejam ser virtuosas diante de Deus.