Novo templo é inaugurado em São Tomé e Príncipe

O continente africano ganhou mais um templo da Universal. Desta vez, a inauguração aconteceu em São Tomé e Príncipe, país insular localizado na região da África Central, onde a Igreja está presente há 19 anos.

A inauguração da sede central aconteceu no dia 15 de janeiro último, no distrito de Água Grande, localizado na capital e maior cidade do país, São Tomé e Príncipe.

O novo templo possui um salão principal que acomoda 800 pessoas sentadas, um salão nobre para mais 100 pessoas, estacionamento para 50 carros e mais três salas destinadas à Escola Bíblica Infantojuvenil, para atender a até 350 crianças.

“A inauguração da nova sede é um sonho realizado e um marco no país, pois, depois de muitas lutas, vemos esse novo templo para glória do nosso Deus”, afirmou o pastor Ademilson Santos, responsável pelo trabalho em São Tomé na inauguração.

Milhares compareceram



A igreja ficou lotada. Mais de 2,5 mil pessoas comparecem ao evento. O presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, também esteve presente. Segundo a mídia local, ele agradeceu ao convite e reafirmou a sua total disponibilidade em promover a igualdade de tratamento entre as religiões existentes no país.

Veja abaixo o vídeo da inauguração:

Diversos pastores, bispos e delegações de outros países como Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e Brasil também compareceram. Na abertura da cerimônia de inauguração, o bispo João Leite, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal nos países de língua portuguesa da África, agradeceu a todos que ajudaram a construir a nova sede.

Além do bispo João Leite, esteve presente o pastor José Guerra, responsável pelas obras sociais em Moçambique.

A cerimônia também contou com apresentação de grupos de dança, cultural e infantil, e a entonação do hino nacional são-tomense.

A Universal tem desenvolvido trabalhos de evangelização e também sociais em diversos países do continente africano. Se você se interessa pelo trabalho que a Igreja desenvolve em outros países, clique aqui e saiba mais.

