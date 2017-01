Deus quer filhos obedientes

Home > Reflexão

A Palavra de Deus é clara, quando afirma: “Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à Sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. ”1 Samuel 15.22

Aqueles que são filhos de Deus ouvem e obedecem à Sua direção; também reconhecem e se submetem às autoridades constituídas por Ele, sejam elas espirituais ou não.

Os que são de Deus ouvem a Sua voz, não questionam, mas obedecem porque reconhecem a sua condição de filho e de servo. Nisso conhecemos o Espírito da verdade, da obediência e da coragem, que é o Espírito Santo.

Em seu blog pessoal o bispo Edir Macedo explica que é preciso ter coragem para obedecer. “Por conta da plenitude do Espírito Santo, os filhos de Deus são príncipes do Rei Jesus para executar Sua vontade, de acordo com Sua direção, no lugar em que estiverem. Contudo, eles precisam ter coragem para obedecer”, disse.

Veja no vídeo abaixo o que o bispo Jadson Santos fala a respeito da obediência:

