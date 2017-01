Cuidado com a estratégia de satanás

Home > Mundo Cristão

Você sabia que satanás já foi um querubim de Deus? É verdade. Muitas pessoas não sabem, mas houve um tempo em que ele servia ao Senhor, assim como os demais anjos.

A Bíblia diz que ele foi ungido e estabelecido no monte santo (Ezequiel 28.14). Então, você pode se perguntar: por que ele se tornou mau? Acontece que, em algum momento de sua existência, ele deixou a iniquidade entrar dentro de si e, por causa disso, tornou-se orgulhoso, invejoso e se rebelou contra Deus.

Como a Bíblia observa: “E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.” Isaías 14.13-14

Então, para fazer com que o seu plano de dominação funcionasse, o diabo decidiu convencer um grupo de anjos a segui-lo. Como narra o Texto Sagrado, houve uma guerra no Céu e satanás foi expulso, juntamente com seus anjos – que agora são demônios (Apocalipse 12.7-9).

A mesma estratégia de convencimento

Talvez, você se pergunte: por que aqueles anjos decidiram seguir Lúcifer?

Os anjos, assim como os seres humanos, não sabem de todas as coisas e não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo – um poder que apenas Deus tem.

Então, provavelmente, diabo se aproveitou desse fato e começou a espalhar histórias, a falar mal do Altíssimo, a “fazer fofocas” para os demais anjos. E eles, que antes tinham bons olhos para com o Senhor, agora O observavam com malícia. Permitiram que seus corações se tornassem sujos.

Apesar de ter sido expulso do Reino dos Céus por causa disso, satanás ainda deseja estabelecer o seu reino sobre os seres. E a abordagem que ele utiliza para conseguir isso continua a mesma: inventa e distorce histórias para corromper o coração das pessoas e fazer com que elas se posicionem contra Deus.

É por esse motivo que a Bíblia orienta: "Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas!" (Mateus 6.23).

Portanto, cuide de sua alma e mantenha-se em alerta para não cair na enganação do diabo.

Participe dos encontros que acontecem diariamente em uma Universal mais próxima de você. Veja o endereço aqui.