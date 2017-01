Universal inaugura novo templo em Frankfurt

Home > Folha Universal

Há 19 anos a Universal realiza um importante trabalho evangelístico na Alemanha e há cinco anos está presente na cidade de Frankfurt, a quinta maior do país.

No dia 7 de janeiro foi inaugurado um novo templo no local, no bairro de Bockenheim, onde, além das reuniões, acontecem também os encontros de grupos como Anjos da Madrugada, Calebe e Força Jovem.

Para o pastor Amauri Farias, responsável pelo trabalho da Universal na Alemanha, o novo templo é um marco na história da igreja. Ele conta que os desafios existem desde que ele chegou à cidade de Frankfurt. “Em razão da dificuldade que a Universal ainda tem em ser reconhecida como igreja na região, muitos nos fecham as portas para que não continuemos o trabalho. Contudo, mais uma vez, Deus abriu essas portas para nós. Esperamos seis meses para encontrar um novo espaço, pois o prédio em que estávamos anteriormente foi vendido e, durante esse período, nos reuníamos em salas de conferência da cidade”, conta o pastor.

Para se aproximar de Deus

Durante a reunião de inauguração, o pastor falou sobre a origem do sacrifício e explicou que essa é uma expressão do reconhecimento dos pecados e de como aproximar-se de Deus. Depois convidou todos os presentes a ofertar as suas vidas a Ele, abrindo mão das vontades em prol da Salvação de suas almas. Em seguida, foram realizadas orações de cura, libertação e pela família.

A empresária Aline Klier, de 34 anos, falou sobre a importância da inauguração do novo templo. “Cheguei à Universal totalmente atormentada e perturbada pelos encostos que um dia busquei. Graças ao trabalho da Universal, hoje sou feliz, estou livre e tenho paz. Essa inauguração é muito importante e especial para mim, pois foi aqui que encontrei a verdade e porque sei que as portas estarão sempre abertas para dar oportunidade de outras pessoas serem livres e salvas, assim como eu fui.”

Os pastores Bruno Dias, responsável pelo trabalho na cidade de Frankfurt, e Márcio Hahn, responsável pelo trabalho na cidade vizinha de Stuttgart, também estiveram presentes à inauguração.