Reunião dos Afastados acolhe pessoas que estão longe de Deus

Home > Folha Universal

Ajudar aqueles que um dia fizeram parte da Universal como pastores, obreiros, evangelistas e membros é o objetivo da Reunião dos Afastados.

O projeto teve início em dezembro do ano passado e acontece aos sábados, nas Catedrais Estaduais da Universal, sempre às 20 horas. O bispo Antônio Melo e sua esposa, Ana Melo, comandam a reunião em São Paulo, na catedral do bairro do Brás, e são os responsáveis pelas reuniões dos afastados em todo o Brasil. “Muitos acabam se afastando por comodismo espiritual e muitos, principalmente, por conta da vida sentimental”, afirma. Em apenas uma semana, mais de 1.400 pessoas foram resgatadas no País.

A reunião foi idealizada com base nas Escrituras Sagradas, que relatam que havia um homem com dois filhos e que um deles decidiu sair de casa (Lucas 15). Tal escolha levou o filho afastado a passar dificuldades. Para que ele continuasse vivo, era preciso retornar à casa do pai. O pai, por sua vez, o acolheu com compaixão e cuidado.

A Reunião dos Afastados é como esse pai: acolhe e cuida dos filhos de Deus que se afastaram por motivos diversos. Os participantes encontram o apoio de que necessitam para continuar na luta pela salvação. “Estamos trabalhando forte contra os maus pensamentos que dominam a mente de um afastado, como dúvidas, rejeição e mágoas”, completa o bispo.

Exemplo

Kátia Leite Justino (foto ao lado), de 44 anos, foi obreira durante 10 anos. Ela duvidou da própria fé e deixou de realizar orações e propósitos com Deus. “Quando fui repreendida por um pastor, eu já não estava bem espiritualmente e entreguei o uniforme”, conta.

Ao deixar a Universal, Kátia acreditou que estava muito bem, pois não tinha mais nenhuma responsabilidade. Ela começou a frequentar baladas com as filhas, fez tatuagens e colocou piercing. Passou a trabalhar em uma boate, usou drogas e chegou a conhecer o crime quando viajou ao Rio de Janeiro. Ela chegou ao fundo do poço. “Na última vez que saí acabei dormindo na rua, próximo a uma lixeira, e acordei com um homem batendo em meu rosto, me chamando”, recorda. “Agradeço a Deus, pois o resgate chegou em minha vida e estou firme na presença de Deus.”

Depois de ficar nove anos afastada, Kátia retornou com o acompanhamento e ajuda do bispo Antônio Melo, que a atendeu e a orientou. Com uma vida completamente nova, Kátia agora está ajudando a resgatar os afastados, como ela foi um dia. As cinco filhas dela, que também estavam afastadas, retornaram à Universal ao perceber as transformações da mãe. Dois genros também decidiram fazer parte da Universal.

Servir a Deus requer disciplina e a obediência aos preceitos dEle não é uma tarefa fácil. Entretanto, saiba que nunca é tarde para voltar a lutar. Se você fez parte da Universal e está longe de Deus, compareça à Reunião dos Afastados e encontre a ajuda de que precisa. Não perca a oportunidade de entregar a sua vida novamente para Deus.