Quem não gostaria de ser rico, ter sucesso financeiro para poder dar o melhor para sua família e aproveitar as coisas boas da vida, com conforto, longe das privações e da miséria? A pergunta acima pode fazer uma parcela das pessoas lembrar do filme Slumdog Millionaire, lançado em 2008 e chamado no Brasil de Quem Quer Ser um Milionário? A produção cinematográfica conta a história de um jovem pobre na Índia que, depois de passar uma infância de extrema pobreza, torna-se milionário ao ganhar um concurso de perguntas e respostas em um programa popular de televisão.

Todavia, longe das obras de ficção, a realidade é diferente e talvez ofereça uma chance igual a essa para bem poucos. O Bispo Edir Macedo, em uma de suas palestras na Universal e também em seu blog, já falou seguidas vezes sobre a questão de ser rico e apontou o caminho. Para que possamos entender melhor, ele utiliza o exemplo de Abraão, um grande herói bíblico que alcançou a prosperidade: “Em nenhum momento lemos na Bíblia que ele falava de Deus para as pessoas ou que era um homem envolvido em obras sociais. O próprio caráter de Deus nele podia ser visto por aqueles que o conheciam”, avalia.

Brilhe a tua luz

De acordo com o Bispo, a vida de Abraão já chamava atenção a começar pelo aspecto amoroso. “Ele era bem casado. Mesmo que inicialmente não tivesse filhos, Abraão era fiel a Sara e a amava ardorosamente. Abraão foi um homem próspero, mesmo no meio do deserto e como peregrino por muitos anos. Antes mesmo de ter um descendente, ele já prosperava. Seus servos o serviam de bom grado. A vida dele era uma luz que resplandecia no monte, só não a via quem não queria. Foi assim que as pessoas começaram a querer enxergar quem era Abraão, quais eram as suas boas obras e quem era o seu Deus”, explica.

É aí, segundo o Bispo, que está a chave para esse sucesso tão almejado por muitos. “A nossa luz tem que estar no alto, onde ela possa resplandecer e, consequentemente, todos possam vê-la. Não está na religião que você professa ou na denominação a que pertence. Não está nas boas obras que você faz, pois, antes delas, a luz resplandece. Não está no seu interior. Para que as pessoas a vejam, ela precisa acontecer no exterior, pois o nosso interior não pode ser visto pelos homens, só por Deus”, explica.

Quem pode ser abençoado?

Na Universal, é consenso que as bênçãos alcançadas por Abraão podem ser obtidas por qualquer pessoa. Essa visão é partilhada nas reuniões que acontecem nos templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, mas o empresário Edimilson Lopes (foto ao lado), de 36 anos, não acreditava nessa possibilidade. “Eu nasci em Colinas do Tocantins, na Região Norte do Brasil. Estudei até a sétima série do primeiro grau e não tinha perspectivas. Com 17 anos vim para São Paulo, trabalhava como frentista em um posto de gasolina, mas, casado e com uma filha pequena para criar, o salário mínimo não era suficiente para nos sustentarmos”, conta.

Edimilson sabia que não teria chances de mudar a sua condição social. “Chegamos a ficar com o aluguel de casa atrasado por oito meses. O dono vinha me cobrar toda semana. Chegou a faltar o leite para o café da manhã da minha filha. Eu vendia CDs como camelô para complementar a renda, mas não adiantava”, lembra ele.

Uma oportunidade

Sem alternativas, Edimilson resolveu participar do Congresso para o Sucesso na Universal, após receber o convite de um amigo. “Aos poucos minha visão foi aberta e passei a entender o mundo dos negócios. Eu náo tinha carro e pegava carona com um casal de amigos, que logo me convidou para uma oportunidade empresarial que estava surgindo na área de cosméticos”, diz.

Edimilson relembra que ele e a esposa, Deuselina Lopes, de 31 anos, não tinham dinheiro para investir nessa empreitada. “Eu precisava de R$ 1,8 mil e não tinha de onde tirar, mas estava tão motivado pelas reuniões a que tinha assistido na Universal que pedi dinheiro emprestado. Se eu não tivesse tido aquele ímpeto, não teria mudado a minha vida e da minha família”, avalia.

A partir disso o casal começava uma nova etapa na vida. “Batíamos de porta em porta para vender e aos poucos fomos estruturando o nosso empreendimento. Hoje, eu e minha esposa somos franqueados de uma empresa de cosméticos e trabalhamos com a venda de mais de 500 tipos de produtos. Nossa equipe conta com 15 mil pessoas e estamos presentes em mais de 10 Estados brasileiros. Temos uma loja virtual e viajamos o Brasil todo para treinar quem quer começar nessa área.”

Financeiramente, a vida do casal e das duas filhas, Crisane, de 16 anos, e Camila, de 6, mudou completamente. “Só em dezembro passado, com as vendas de nossas empresas, compramos nossa casa própria de 400 metros quadrados, que custou R$ 1,2 milhão, e temos dois carros importados. Não imaginava que isso aconteceria na minha vida. Em três anos e meio nos transformamos em milionários. É a mão extraordinária de Deus”, conclui.

