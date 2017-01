Quando o autor é reconhecido

Home > Folha Universal

A importância de Deus para a humanidade sempre foi inquestionável na vida de muitos cristãos. Agora, até mesmo cientistas estão admitindo a responsabilidade dEle na ordenação do Universo.

Recentemente, a astrofísica ateia Sarah Salvandier, pesquisadora do Departamento de Astronomia da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, se converteu ao Cristianismo após viver algumas experiências em sua vida.

Conforme o site português Aleteia, Sarah sempre nutriu preconceitos contra a fé durante toda a sua juventude. “Eu não sabia nada do Cristianismo, mas achava que ele tornava as pessoas fracas e tolas, filosoficamente banais.”

Mas, ao conhecer alguns amigos cristãos na universidade, sua maneira de pensar mudou. “Eles não eram como os racionalistas. Eram alegres, felizes e inteligentes. Os exemplos pessoais deles começaram a me influenciar e eu me via cada vez menos hostil ao Cristianismo”, declarou.

Ao longo dos estudos, a astrofísica começou a compreender que o Universo havia sido criado por Deus e que Ele seria o responsável pelo surgimento de todas as coisas. “Eu percebi que existe uma ordem no Universo. Sem saber, ia despertando em mim o que o Salmo 19 diz com tanta clareza: Os céus proclamam a glória de Deus; o firmamento anuncia a obra das suas mãos.”

Segundo o site, a conversão de Sarah aconteceu quando ela teve de lidar com a morte da filha ainda bebê. Desde então, ela passou a professar a sua fé. “Foi a perda mais devastadora da nossa vida. Eu caí nas mãos do desespero até que tive, lucidamente, a certeza de que ela estava nos braços do Pai Celestial. Foi só então que eu encontrei a paz”, admitiu.



Outro cientista ateu que se converteu ao Cristianismo a partir de suas experiências foi o matemático Douglas Ell. Ele ficou anos tentando comprovar a inexistência de um Ser Superior. Porém, quanto mais buscava informações para isso, mais se aproximava de Deus.

Ao participar de alguns cultos evangélicos, passou a notar que os cristãos demonstravam paz interior diante de qualquer dificuldade. Então, não demorou muito para que os estudos do matemático tomassem outro rumo. Ele começou a buscar evidências da existência de Deus e, por fim, chegou à conclusão de que a Bíblia Sagrada realmente é relacionada à Ciência.

Após se converter, o cientista passou a ministrar palestras sobre o assunto nos Estados Unidos e ainda publicou o livro Couthing to God (“Contando a Deus”, em tradução livre), falando da sua teoria que comprova a existência de Deus.

Marcas evidentes

Os exemplos de pessoas do meio científico mostram como a Bíblia possui argumentos que validam a existência de tudo o que nela está escrito, inclusive a criação do universo

e da humanidade.

Isso quer dizer que quem procura entender a Palavra de Deus admite que ela é autêntica. O Bispo Edir Macedo, em seu blog, escreveu que ela é uma compilação de dados comprovados. “Na verdade, quanto mais aprendemos, mais descobrimos que a Bíblia é cientificamente exata.”

Há muitos anos, até o físico Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade, reconheceu: “o sistema mais lindo do sol, planetas e cometas só pode proceder da sabedoria e do poder de um Ser inteligente e poderoso. E na explicação do Seu poder Ele é chamado de Deus.”

Mathew Maury, considerado o pai da oceanografia, também compreendeu as palavras da Bíblia em seus estudos ao ler a expressão “veredas dos mares” no livro de Salmos 8:8. Estudiosos dizem que ele apontou: “se Deus disse que há veredas no mar, eu vou encontrá-las”. Foi a partir daí que ele descobriu as correntes continentais quente e fria nos mares e oceanos.

Experiência pessoal

Como explicar um milagre de Deus a alguém que não acredita nEle? Certamente, isso será explicado quando a pessoa vivenciar algo sobrenatural na própria pele.

Muitas vezes, para uma pessoa entender que Deus é o Criador de tudo, é preciso viver com Ele algumas experiências. Ele permite que adversidades aconteçam para que todos vejam que Sua palavra é eficaz e verdadeira.

É dessa forma que acontece uma aproximação que faz a pessoa entender que Deus é importante para sua vida, que ela depende dEle e que, por isso, Ele é o Ser mais supremo existente no Universo.

A pessoa, então, reconhece que a verdade está na Palavra de Deus e percebe que não consegue obter a resolução de um problema simplesmente de uma hora para outra. A solução vem do Ser inteligente que tudo pode. Se Ele tudo pode, é Ele quem tem a fórmula da ordem do Universo.

Tudo que acontece na vida não é fruto do acaso. Deus tem um propósito e uma finalidade para Suas criaturas. Depende de cada uma se dispor a reconhecê-lo como Seu Criador para receber dEle tudo aquilo que Ele deixou escrito.

