O que você pode aprender com caso de jogador punido por falsa identidade?

O time Paulista de Jundiaí goleou por 5 a 1 o Batatais, na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Jr., o mais importante campeonato sub-20 do País. Mesmo assim, a equipe jundiaiense não disputou a final.

Isso porque um dos jogadores da equipe atuava de maneira irregular. Na competição apenas pessoas com até 19 anos de idade podem jogar, mas Heltton Matheus Cardoso Rodrigues já passava dos 22.

Para esconder a real idade, Heltton utilizava os documentos de um suposto primo, Brendon Matheus, que está detido no Rio de Janeiro aguardando julgamento por assalto à mão armada e tráfico de drogas. Heltton usava os documentos falsos há, pelo menos, um ano.

O caso veio à tona após outros jogadores denunciarem que conheciam Heltton de campeonatos passados, nos quais ele ainda utilizava os documentos verdadeiros. Outros, conheciam Brendon, que também foi jogador de futebol amador antes de ser preso. Hoje, o Paulista de Jundiaí está eliminado da competição, acabando com os sonhos dos jovens que conseguiram a vaga e com o trabalho de um grande clube de futebol. Heltton fugiu no fim de semana e ainda não foi encontrado.

“Pedi os documentos para comparar com a identidade que o jogador apresentou nos jogos. Pedimos as digitais do Brendon, que está preso, e que o Paulista apresentasse o jogador até as 14h [de segunda-feira]. Ele não foi apresentado, foi apresentado um B.O. de que ele estava desaparecido. Queremos saber se não tem nenhum dirigente envolvido”, informou Antônio Olim, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de São Paulo.

A mentira tem perna curta

Heltton é um criminoso. Na ânsia de alcançar o profissionalismo no futebol, ele cometeu falsidade ideológica e enganou dezenas de pessoas, que saíram prejudicadas do acontecimento.

Antes de ser descoberto, ele já havia jogado por, pelo menos, dois outros times de futebol utilizando os documentos adulterados. Provavelmente pensou: “Não fui descoberto até agora, não serei pego antes de me tornar profissional”. Entretanto, a verdade sempre aparece.

“O problema maior da mentira é que ela tem perna curta, como diz o ditado. Quando você é pego na mentira, você é exposto e aquilo destrói o seu caráter diante das pessoas. Ninguém quer se meter com um mentiroso, todo mundo quer distância dele”, afirma o palestrante Renato Cardoso, criador do Projeto IntelliMen.

A própria Bíblia afirma que “nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido; e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado”. Lucas 12.2:3

Não há forma de fugir da verdade. Ainda que poucos homens percebam a falsidade, Deus sabe de todas as coisas e o mentiroso será cobrado por seus atos.

“É inegável que muitas das verdades que são ditas provocam sofrimento e dor, e todos estamos cientes disso, mas o que é a ausência delas? Nada mais do que viver uma pura ilusão. Mesmo as ‘mentiras piedosas’? Sim. Dizer uma mentira piedosa é distorcer ou faltar à verdade com um objetivo, à partida, inofensivo. Contudo, quando se tira a sua “capa”, a sua aparência, o que fica, é o seu conteúdo: a mentira. E a vida divide-se desta forma: entre o certo e o errado, a verdade e a mentira, não há meio-termo!”, afirma o bispo Júlio Freitas. “Sempre que estiver em dúvida se deverá dizer ou não a verdade, nunca se esqueça: as mentiras são perigosas, já que são ditas intencionalmente e com o objetivo de destruir e enganar, pois o pai da mentira é o diabo. Qualquer mentira ou omissão acaba por ter este impacto, tanto na sua vida como na das pessoas que o rodeiam, já que uma mentira é como uma bola de neve, que se avoluma e leva tudo o que se coloca à sua frente, de forma indistinta.”

A Copa São Paulo de Futebol Jr., este ano, ensinou muitas coisas aos jovens participantes, mas também ensinou uma a toda a sociedade: a mentira tem perna curta.

