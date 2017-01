O primeiro juiz de Israel

Home > Folha Universal

Um dos pontos fortes da dramaturgia da Record TV é a exibição de produções adaptadas de histórias bíblicas para que elas sejam apresentadas ao grande público. Com inspiração nas Escrituras Sagradas, já foram produzidas minisséries e novelas como A História de Ester (2010), Sansão e Dalila (2011), Rei Davi (2012), José do Egito (2013), Milagres de Jesus (2014/2015) e Os Dez Mandamentos (2015). O grande sucesso atual é A Terra Prometida. Exibida de segunda a sexta-feira, às 20h30, a novela é recheada de personagens que ajudam a contar como os hebreus conquistaram Canaã depois da saída do Egito.

Entre os personagens de destaque está Otniel, interpretado pelo ator Leonardo Miggiorin. O jovem garoto que até então era conhecido como “fraco” e “medroso”, após a morte do pai, Quenaz, papel vivido pelo ator Zeca Carvalho, começa a se transformar em um guerreiro forte e possível sucessor de Josué, interpretado pelo ator Sidney Sampaio.

O convite

Em entrevista exclusiva à Folha Universal, Leonardo fala como recebeu o convite para viver Otniel e como está sendo a participação pela primeira vez em uma novela bíblica. “O convite partiu do autor Renato Modesto. Ele me viu no teatro, em uma peça, e me chamou para fazer Otniel. Fiquei grato pelo convite e pela oportunidade de participar da construção de um personagem que cresce durante a novela. Essa evolução de Otniel é tanto um prato cheio para mim que sou ator quanto para o telespectador que acompanha e torce”, revela Leonardo.

Diante desse novo desafio profissional, o ator focou nos estudos para a composição do personagem. Leonardo pesquisou sobre Otniel na Bíblia, se inspirou em grandes heróis e participou de palestras e workshops realizados pela produção da novela para entender como o povo vivia naquela época.

O ator precisou unir o contexto bíblico com o cotidiano e trabalhar suas emoções. Segundo ele, essas foram peças fundamentais para a construção do papel proposto. “Otniel passou por momentos muito difíceis em sua vida, como a rejeição da tribo e da mulher amada e esses componentes agregam para que ele seja quem é hoje. Para viver o Otniel lembrei das dores que senti no meu dia a dia e das dificuldades que passei. Quando faço um personagem, preciso encontrar um elo dele comigo”, explica.

Para Leonardo, Otniel, que significa Leão de Deus, foi grande e nobre na sua simplicidade. “Ele buscava justiça e não se vingou quando estava em uma posição de destaque, ele sabia perdoar. Ele era a unificação do afeto e da razão e, por isso, foi o primeiro juiz bíblico”, afirma.

Contudo, para chegar a esse patamar, o personagem viveu uma transformação ao longo da trama. Leonardo conta que “a mudança de Otniel começa de dentro para fora. Na trama, temos a sensação de que são dois personagens diferentes. Ele começa como um jovem desacreditado, humilhado por alguns hebreus que o veem como inferior, mas, ao longo da novela, ele se apodera de uma força que nem ele mesmo conhecia. A voz de Otniel muda e o seu jeito de olhar também. Tudo isso foi pensado para a construção do personagem.”

Essas mudanças também foram notadas pelo público. Leonardo revela que tem viajado muito pelo Brasil e vê as pessoas torcendo pelo sucesso do personagem. Para ele, a dramaturgia bíblica tem esse poder de mobilizar o público. “O público quer justiça, as pessoas torcem por aquele que foi humilhado e que depois dá a volta por cima”, enfatiza.



A importância da fé

Na trama, Otniel é apaixonado por sua prima Acsa, interpretada por Marisol Ribeiro. Filha de Calebe, personagem do ator Milhem Cortaz, a jovem humilhava Otniel e o tratava com desprezo. Mas, com toda a transformação do guerreiro, ela começa a vê-lo de outra forma. Questionado sobre essa situação, Leonardo explica que “se você ama alguém, por mais que não receba carinho, você continua amando. É a fé dele que faz com que se case com o seu grande amor”, afirma.

E, por falar em fé, o ator aborda como o personagem lhe ensinou a importância dela. “A fé que Otniel tem em Deus, e o afeto que distribui, é algo que une as pessoas. Ele me ensinou a crer no impossível.”

Nos próximos capítulos, Otniel será escravizado por outros povos, mas para saber o desfecho dessa situação e se mais uma vez o guerreiro vai conseguir vencer fique ligado em A Terra Prometida.