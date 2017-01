O fim do decreto do mal na sua vida

Home > Notícias da Universal

O que é um decreto? O decreto é uma ordem emanada de autoridade, e que deve ser cumprida de forma urgente.

Talvez o seu ano já tenha iniciado com um decreto de morte: a morte do casamento, a morte da família, a morte do emprego e tantos outros problemas.

No passado, os judeus também estavam condenados, devido a um decreto de morte e de aniquilação. Mas, por causa da fé, sabedoria e força da jovem rainha Ester, houve o livramento, e os judeus vingaram e venceram todos os seus inimigos.

Neste domingo, 29 de janeiro, vamos realizar o grande dia da Fé contra o decreto do espírito da morte.

Escreva uma carta contando todos os seus problemas, aflições e aquilo que tem decretado o seu fracasso.

Aos que já estão na fé, entregue as cartas e convide o máximo de pessoas que se encontram perdidas e afastadas de Deus.

Às 6h, 18h e, especialmente, às 9h30, no Templo de Salomão, ou em uma Universal mais próxima.

Deus conta com você!

Para mais informações sobre esse propósito de fé, assista ao vídeo abaixo:

Para imprimir a sua carta, acesse http://sites.universal.org/ofimdodecreto/.

Compartillhe nas redes sociais.