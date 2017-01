Moradores de Manaus recebem ajuda após enchente

Home > Folha Universal

Todos os anos, os transtornos causados pelas chuvas se repetem: deslizamentos de terra e pessoas que perdem tudo, como móveis, carros e até mesmo a vida. Recentemente, em Manaus, capital do Amazonas, moradores do bairro Grande Vitória, localizado na comunidade Magalhães e Pedreiras, tiveram que sair às pressas de suas casas, em razão das enchentes que atingiram o local.

Dezenas de famílias ficaram desabrigadas e, para tentar aliviar a dor da perda, cerca de 100 voluntários da Universal estiveram presentes no local para levar doações e ajuda espiritual aos que mais necessitavam.

Foram doados cerca de 250 cestas básicas, roupas, calçados, camas, colchões e também eletrodomésticos.

Felizes com as doações, os moradores agradeceram o auxílio e revelaram que os voluntários da Universal se mostraram preocupados em socorrer as pessoas que precisavam de ajuda.

Para o pastor Clenilson Lima, responsável pelo trabalho evangelístico no local, ter levado a Palavra de Deus e também ter ajudado as pessoas foi um ato de amor e esperança. “Sinto-me privilegiado em saber que, em um momento tão difícil, pudemos ajudar os moradores do local. Levamos fé, esperança e também mostramos que eles não estão sozinhos.

Mostramos nosso amor ao próximo por meio de atitudes solidárias. Quando chegamos ao local, eles ficaram felizes, pois sabiam que podiam contar conosco nessa luta”, comentou.

Se você também deseja se tornar um voluntário, procure uma Universal mais próxima de sua casa. Confira os endereços no portal universal.org.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

