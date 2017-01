Inimigo silencioso

Home > Folha Universal

Todos sabem que o cigarro faz mal à saúde, mas muitos ignoram que ele é uma droga silenciosa que pode levar à morte. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que o tabagismo matará, até 2030, um terço a mais de pessoas do que agora. Atualmente, são cerca de 6 milhões de mortes por ano em decorrência do tabaco. Contudo, estima-se que nas próximas duas décadas esse número se elevará para 8 milhões.

Para se ter uma ideia do problema, em todo o mundo morrem mais pessoas de doenças relacionadas ao cigarro do que de assassinatos, suicídios, acidentes automobilísticos, drogas ilícitas, álcool e Aids juntos.

O mesmo estudo atestou que o tabagismo também traz muito custo à economia mundial. Atualmente, os gastos com saúde em consequência do uso do cigarro ultrapassam US$ 1 trilhão por ano. Um aumento significativo, já que entre 2013 e 2014 os gastos foram de US$ 269 bilhões.

O cardiologista Sérgio Fontes Barros alerta que muitas pessoas desconhecem o fato de que o tabaco mata aos poucos. “Fumantes e até alguns não fumantes esquecem que o cigarro é uma droga porque não veem os problemas aparecerem de imediato. Mas é uma ilusão. Se ficarem atentos, verão que eles aparecem logo.”

Ele ressalta que o cigarro causa dependência como acontece com as drogas ilegais. “A nicotina libera substâncias que dão prazer. Em busca dessa sensação, a pessoa passa a acender um cigarro atrás do outro, condicionando-se”, alega.

Portanto, a culpa não é só da nicotina. O cardiologista Hélio Castello destaca que um cigarro tem centenas de substâncias tóxicas, como amônia (encontrada em fertilizantes), monóxido de carbono (presente na fumaça de escapamentos), naftalina (usada para combater pragas) e chumbo (encontrado em baterias de carros). “Existem cerca de 4 mil elementos que causam danos generalizados ao organismo, sendo que mais de 40 são cancerígenos.”

O fumante é o maior prejudicado por seu hábito, já que, em média, vive dez anos a menos do que um não fumante. Contudo, todos os que convivem com ele também estão expostos a problemas. “O fumante passivo tem maior risco de apresentar as mesmas doenças de quem fuma e predisposição a ter irritações no trato respiratório, nos olhos e no aparelho digestivo por ação direta da fumaça”, aponta Castello.

Cura definitiva

As palestras do “Tratamento para Cura dos Vícios”, realizadas na Universal, são voltadas para todos que são dependentes de substâncias químicas. Durante os encontros, muitas pessoas procuram ajuda para se livrarem do vício do cigarro. Para participar, vá até um templo da Universal mais próximo de sua casa. Confira os endereços em www.universal.org.br/enderecos