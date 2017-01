Faça seu caminho

Home > Folha Universal

Trekking, palavra que em inglês significa “trilhar” ou “percorrer um caminho”, foi traduzido para o português como a prática de trilhas. Feito competitivamente ou por lazer, a princípio o objetivo é ter como cenário a natureza, embora também haja trilhas urbanas nas quais descobrimos os segredos de nossas cidades – e, pode crer, todas os têm.

O tipo de trilha mais praticado por terras brazucas é mesmo nas florestas e matas. Aproveita-se o ar puro e relaxante e, ao mesmo tempo, pode se realizar um exercício físico dos bons, às vezes desafiador. Mas não é simplesmente enfiar a cara no mato, meu caro IntelliMan. Há uma série de providências – bem simples – para quem quer começar na arte dos caminhos que incluem árvores, subidas íngremes, pedras, lama, insetos e tudo mais, geralmente com aquela sensação no final de que tudo valeu a pena. Aqui vão algumas dicas para que tudo seja feito de forma prazerosa e segura:

• Caso seja sua primeira vez, informe-se sobre o grau de dificuldade da trilha, rota e duração. Não se sentiu seguro? Que tal contratar um guia? Existem muitos passeios já formatados nos quais você pode se inscrever, inclusive participar em grupo.

• Use roupas leves, porém reforçadas e de acordo com a estação do ano. Há boas opções no mercado e vale procurar – algumas, inclusive, podem ser aproveitadas depois no dia a dia urbano mesmo. Roupa “de briga”, rapaz!

• Hoje em dia os smartphones emulam equipamentos antes muito usados nas trilhas. Aplicativos (veja a dica abaixo) providenciam comunicação, localização e até iluminação emergencial.

• Por falar em apetrechos, leve uma mochila só com o necessário, como água, barrinhas de cereais, frutas, um pequeno kit de primeiros socorros e uma pequena lanterna (mesmo de dia, vai que você tenha de ficar mais tempo). Leve também repelente para insetos e filtro solar apropriados para seu tipo de pele, além de uma daquelas leves capas de chuva dobráveis.

• Use calçados adequados para trilhas (reforçados, porém confortáveis e leves). Evite solas lisas e, se puder, dê uma “amaciada” no pisante antes, pois alguns, quando novos, tendem a machucar seu pé até pegarem o “jeito” dele. Não é difícil encontrar tênis e botas recomendados para essa prática.

• Alguns homens fazem trekking sozinhos, mas é aconselhável que se vá acompanhado, por mais segura que pareça a trilha. Muito importante: sempre informe parentes e amigos sobre seu destino. Se houver um imprevisto, eles saberão notificar as autoridades quanto ao seu paradeiro.

• Respeite seus limites. Melhor descansar um pouco a forçar a barra e causar acidentes.

• Quando em grupo, mantenha-se perto de todos e respeite o ritmo dos demais. Não é uma corrida, e sim algo a ser apreciado caminho afora, com atenção e interação entre os colegas e a natureza. Evite conversa desnecessária, respire bem fundo e aprecie os sons da natureza.

• Alongue-se antes e depois da caminhada. Isso previne dores durante e depois do percurso.

• Não devemos jogar lixo em qualquer lugar. Não é por estar no mato que você vai deixar de ser um homem civilizado, certo?

