Eu digo não, ele diz sim

Existem atitudes que podem colocar tudo a perder na hora de educar os filhos. Para que eles aprendam a obedecer aos pais, precisam perceber autoridade na palavra deles, o que só será possível se chegarem a um acordo quanto às decisões a tomar. Quando um diz sim e o outro diz não, os filhos se aproveitam da situação e passam a fazer “seus pedidos” àquele que é mais liberal.

Em uma das edições do programa de TV The Love School, a apresentadora e palestrante Cristiane Cardoso disse que as famílias que não criam suas regras permitem que os filhos não saibam os limites. “Não existem fórmulas prontas para educar os filhos nem um manual para seguir à risca. Existem sim regras e acordos que não devem ser quebrados nem pelos filhos nem pelos pais ”, afirma.

Para o escritor e também apresentador do programa Renato Cardoso, pai e mãe precisam estar em sintonia para fazer valer suas palavras. Ao mudar algo que o companheiro já decidiu, a autoridade do outro perante as crianças é abalada. “Nunca desautorize seu marido ou esposa. Quando você passa por cima do outro, está desrespeitando-o e dando aos filhos o exemplo de como anular essa autoridade. Você não está criando um filho preparado para a sociedade”, diz Cardoso.

É normal que os pais discordem em algum ponto, mas eles precisam ter uma conversa a sós e chegar a um consenso. Os filhos precisam perceber que não há possibilidade de manipular um contra o outro. “Se for para voltar atrás numa decisão, os pais devem fazer isso juntos, como uma equipe”, completa Cardoso.

Pais unidos

A pessoa que fica mais tempo com a criança é a que corrige mais. E quem passa pouco tempo com ela, geralmente quer compensar a ausência. Muitas vezes, o homem tem essa postura e faz mais as vontades dos filhos. Por essa razão, para que o pai não seja visto sempre como “o herói”, o palestrante aconselha que o casal tente equilibrar a cobrança e o liberalismo. “Tanto o papel do pai quanto o papel da mãe são importantes. É o equilíbrio que os filhos precisam aprender dentro de casa.”

Há momentos que exigirão mais compreensão do parceiro. Se no final do dia a mulher está estressada, o marido precisa ajudá-la a se acalmar e fazer o seu papel de educador também. Se os filhos reclamarem dela, ele não pode concordar e deixar que a mãe seja a vilã. Nem a mãe deve reclamar com o filho sobre os defeitos do pai. Isso, além de desmoralizar o parceiro, autoriza a criança a fazer o mesmo. “O marido e a esposa têm que passar uma imagem positiva um do outro para os filhos. Um casal inteligente sabe tirar proveito dessas diferenças de estilo de disciplina dos filhos”, orienta o apresentador.



Como ser respeitado?

Todas essas orientações funcionarão se o mais importante for feito: dar bom exemplo. Os filhos são observadores e se eles virem alguma regra ser quebrada pelos próprios pais certamente vão questioná-los ou se sentirão no direito de agir errado também. Dessa forma sua autoridade será respeitada e eles se tornarão cada vez melhores.

