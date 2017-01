Deus se esqueceu de mim

Home > Reflexão

Todas as pessoas enfrentam problemas. Seja na área financeira, saúde, família ou dilemas espirituais, todos passam por dificuldades, grandes ou pequenas. Muitos cristãos, no início, até enfrentam as adversidades com força e coragem, mas, conforme o tempo passa e não veem aquilo resolvido, começam a duvidar se Deus realmente está com eles.

Surgem então os questionamentos sobre a Palavra de Deus, Suas promessas e, às vezes, até da Sua existência. Alguns, nesse momento, lamentam, reclamam e desistem de lutar. Mas será que Deus pode se esquecer de alguém?

“Acaso, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, Eu, todavia, não Me esquecerei de ti.” Isaías 49.15

Ele não se esquece de nenhum dos que O buscam e vão até Ele com fé. Não sabemos por que em muitos momentos sentimos como se Deus não nos respondesse, mas a palavra dEle não pode mentir. Ele está com você, mas há momentos em que é necessário perseverar, mesmo sem ver o resultado que tanto desejamos. Manter a força e a fé do início para alcançar tudo o que queremos.

“E agora eis que o SENHOR me conservou em vida, como disse; quarenta e cinco anos são passados, desde que o SENHOR falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto; e agora eis que hoje tenho já oitenta e cinco anos; e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou; qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar.” Josué 14.10,11

“Talvez o tempo esteja passando e a Promessa de Deus ainda não se cumpriu na sua vida. Talvez você se sinta esquecido por Deus e desprezado pelos homens. Não desanime! Faça como Calebe, que não esmoreceu e permaneceu firme na mesma fé na qual Deus o havia chamado”, orienta o bispo Macedo.

