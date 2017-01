Como decretar o fim do sofrimento?

Home > Notícias da Universal

No passado, o povo de Israel se viu numa situação de apuros quando um decreto real determinava o dia e mês em que a vida de todos seria aniquilada e os seus bens saqueados (lei na Bíblia o livro de Ester). Mas, mesmo diante daquilo que parecia não ter saída, Deus levantou pessoas que fariam com que aquele decreto fosse confrontado e anulado. Só havia uma condição para isso: o povo teria de estar disposto a lutar pela vida com todas as forças.

Nessa mesma fé, neste domingo (29), foi realizado na Universal o "Dia do Decreto", para que todos decretassem o fim de todo o mal em suas vidas.

A dona de casa Maria de Lourdes, de 57 anos, compareceu no Templo de Salomão – no Brás, zona leste da capital paulista –para participar desse propósito de fé. Ela disse que estava assistindo a uma programação da Universal na televisão quando ouviu o pastor convidar as pessoas para escrever uma carta contando todo o sofrimento por que estavam passando e entregar nos templos da Universal neste dia 29. Maria de Lourdes não pensou duas vezes: “Eu quero ir. Vou pegar essa carta”, afirmou ela naquele momento. Para poder chegar ao Templo, Maria ficou uma semana insistindo para que uma vizinha a levasse. E neste domingo, lá estava ela, que, em lágrimas, desabafou sobre o que a motivou a estar ali e entregar a sua carta. “Meus filhos nunca brigaram, mas de uns tempos para cá começaram. Um sofrimento muito grande”, contou, crendo que a sua carta não irá ficar sem a resposta de Deus.

E Maria não foi a única. Além de cerca de 10 mil pessoas que estiveram no Templo de Salomão neste domingo (fotos), centenas de milhares participaram do "Dia do Decreto" na Universal por todo o Brasil, todas com uma única motivação: que todo decreto de dor e sofrimento fosse anulado.

A sua vida depende desta Palavra

Mas como decretamos realmente o fim da afronta em nossas vidas?

“Quando cremos e obedecemos a Palavra de Deus”, explicou o bispo Clodomir Santos, que deu início à reunião das 9 e meia da manhã no Templo, com um clamor para que todos ali presentes apresentassem a Deus a carta com as afrontas que as suas vidas têm sofrido.

Logo após, o encontro foi conduzido pelo bispo Edir Macedo, que pediu que as pessoas estivessem bastante atentas ao ensinamento bíblico do qual a vida delas depende:

“Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade tinha falado Eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de Mim perpetuamente; porém agora diz o Senhor: Longe de Mim tal coisa, porque aos que Me honram honrarei, porém os que Me desprezam serão desprezados.” 1 Samuel 2.30

Honrar a Deus é o segredo de uma vida abençoada, e todos, independentemente de suas posições sociais, têm condições de honrá-Lo. E isso não é algo que Deus impõe. “Deus dá a Palavra e nós vamos obedecê-la ou não. Depende do nosso juízo”, frisou o bispo Macedo, lembrando que o rei Saul ficou 40 anos reinando, mas Deus não era com ele; ele tinha tudo, mas não tinha Deus.

“Se Deus não for o primeiro na sua vida, você vai viver sozinho. Para que você ande na segurança da presença dEle, você tem que colocá-Lo em primeiro lugar”, ressaltou o bispo, pedindo que, antes de assumir o compromisso de entregar a vida ao Senhor Jesus, todos avaliassem se estavam realmente dispostos a colocá-la por completo no Altar. De acordo com ele, a partir do momento em que uma pessoa passa a honrar a Deus com prioridade, Ele se manifesta na vida dela por meio da convicção da fé que ela passa a ter, e, mesmo que todos forem contra ela, a fé trará a certeza de que tudo vai dar certo.

Se você também deseja ter essa convicção, decida aí mesmo, agora, dentro de você, honrar a Deus com a sua vida. Até hoje, todo sofrimento tem tido força porque você tem tentado resolver as coisas à sua maneira. Aceite a maneira de Deus, ela não falha, mas só pode se manifestar na vida daqueles que aceitam viver para honrá-Lo. Assim, não há decreto do mal que prevaleça na vida de uma pessoa.

