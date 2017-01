Home > Mundo Cristão

O Fórum Econômico Mundial, conhecido como Fórum de Davos, na Suíça, apresentou as 5 grandes ameaças para o mundo em 2017. Alterações climáticas extremas e desastres naturais, que também provocam problemas no mercado global e de imigração, foram muito comentados. A imigração também é um forte estopim para os conflitos culturais e políticos em vários países. Além de todos os problemas mencionados, há ainda a tensão pelo terrorismo e o mau uso da tecnologia, que favorece fraudes e roubo de dados.

Especialistas discutiam possíveis soluções ou, pelo menos, formas de conter a evolução desses problemas. Mas, para os que creem na Palavra de Deus, todos esses acontecimentos são apenas o começo do Fim dos Tempos:

“... quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas”, diz a Bíblia em Mateus 24.33.

Fim dos Tempos

A Bíblia afirma também de que esses acontecimentos anunciam a volta do Senhor Jesus:

“E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.

Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores.” Mateus 24:6-8

E, por fim, todas as catástrofes culminarão no esfriamento da fé e do amor ao próximo. A vida, que já tem pouco valor, não será mais respeitada:

“Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.” Mateus 24.10-12

Mas, logo em seguida, o Senhor Jesus dá a direção para vencer esse momento de tribulação:

“Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo.” Mateus 24:13

A saída é se apegar a Deus e lutar a cada dia para conquistar e manter a Salvação. O vencedor não é o que conquista bens ou alcança um cargo, mas o que é salvo e permanece assim até o fim.

