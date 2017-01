Programa Entre nós agora também no Univer Vídeo

Home > Notícias da Universal

Hoje você tem aquele encontro tão sonhado e não quer fazer feio. Então pensou em um belo penteado, mas a grana está curta para ir ao cabeleireiro. O que você faz? Internet. Lá você não encontra só uma, mas uma infinidade de opções de vídeos ensinando o melhor penteado para o seu tipo de cabelo e para cada ocasião.

Mas aí você lembra que não basta só um penteado de arrasar, você precisa de uma maquiagem “uau”. Novamente é só procurar um tutorial do tipo “maquiagem para o primeiro encontro” que com certeza irá encontrar um na medida certa.

O universo feminino é o mais repleto de opções quando o assunto é tutorial na internet. Dicas de organização, finanças femininas, dietas mirabolantes, exercícios em casa, maquiagem, cabelo, looks do dia. “Primeiro encontro” é só um dos itens oferecidos. Se é para entrevista de emprego, tem. Se é como morar no exterior, tem. Se é como organizar a casa, o trabalho, o cardápio, tem.

Para auxiliar a mulher

Mas e quando a questão é mais profunda? Quando não sabemos lidar com conflitos interiores. Quando são dúvidas bombardeando o coração. Nessa hora vemos a carência de conteúdo na internet. Conteúdo sincero, de quem entende como você se sente. É essa a proposta de quatro amigas — Fátima Bassini, Ana Claudia Formigoni, Daniela Carotti e Viviane Cajeu — que, em um bate-papo descontraído, têm abordado na internet temas dos mais diversos do universo feminino.

Estamos falando do programa "Entre Nós", que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas (horário de Brasília) pelo canal do Godllywood no YouTube.

Em cada um desses dias são propostos temas diferentes, mas sempre com o enfoque para a mulher. Às segundas-feiras os temas são voltados para a vida espiritual. Às quartas, são respondidas perguntas enviadas pelas redes sociais. E a sexta é o dia reservado para tratar da saúde feminina, com a presença de um profissional da área.

A apresentadora Ana Claudia Formigoni destaca que a linguagem simples e direta é o diferencial do programa e que o intuito não é defender nenhum posicionamento religioso, mas ajudar as mulheres a melhorar o seu convívio familiar e comportamental.

“É prazeroso fazer parte desse programa, porque nós, apresentadoras, também aprendemos. Somos quatro mulheres com pensamentos diferentes, mas temos o mesmo objetivo, que é ajudar muitas a se resolverem por meio de uma fé definida, assim como hoje somos”, ressalta a apresentadora.

Agora também no Univer Vídeo

E agora os programas estão disponíveis também pelo Univer Vídeo. Para ver o conteúdo basta fazer uma assinatura e o acesso será liberado. É possível assistir por meio de smartphones, tablets, computadores e tevês com internet.

Aliás, no Univer Vídeo, as mulheres têm acesso a um conteúdo exclusivo sobre o universo feminino. Temas como a cura das dores do passado ou a realização dos sonhos, por exemplo, são abordados de maneira bastante esclarecedora, em diversos vídeos.

Acesse e assine.