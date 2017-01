Pesquisa revela: atletas de fim de semana têm melhor saúde

Home > Em Foco

Estudos realizados pelas universidades de Sydney (Austrália) e Loughborough (Inglaterra) revelaram um interessante resultado: praticar atividades físicas, mesmo que por pouco tempo na semana, provoca consideráveis benefícios à saúde. Essa informação vai de encontro ao que até então muitas pessoas acreditavam: ser “atleta de fim de semana” faz mal.

De acordo com as pesquisas, quem se exercita duas vezes na semana reduz as chances de sofrer com problemas cardiovasculares em 41%, além de reduzir em 18% a probabilidade de sofrer com algum tipo de câncer.

Quem pratica as atividades três ou mais vezes por semana reduz em 41% os perigos de doenças cardiovasculares, além de ter 21% de chances a menos de sofrer com cânceres do que os sedentários.

As pesquisas estudaram os hábitos de 64 mil ingleses e escoceses, chegando à conclusão de que até mesmo aqueles que praticaram “atividades físicas insuficientes” levaram vantagens sobre os sedentários: 37% menos chance de apresentar doença cardiovascular, 14% menos risco de sofrer com câncer.

O que é o seu corpo?

Você convidaria um amigo por quem tem grande respeito e carinho para passar uma temporada em sua casa se ela estivesse “caindo aos pedaços”, suja, desarrumada, com problemas de infiltração e a ponto de ter o teto desabando?

Se você realmente ama esse convidado, não. Veria ele mais bem instalado em outra casa ou em um hotel.

Vale ressaltar, então, que a Bíblia afirma que o nosso “corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus” (1 Coríntioas 6.19). Ou seja: quando o corpo está malcuidado, você está convidando o Espírito Santo a se hospedar em uma casa “caindo aos pedaços”.

Supondo que você queira estabelecer uma relação de amor e confiança com Deus, torna-se indispensável cuidar da casa para a qual O convida.

Muito além da questão física

O bispo Júlio Freitas explica que a atividade física desenvolve muito mais do que o corpo. Para ele, o exercício cardiovascular também pode trazer benefícios para a mente, que vão além do bom humor e de aliviar o estresse. "Essas atividades têm o poder de deixá-lo mais produtivo e inteligente, pois melhoram a capacidade de raciocínio e a clareza de ideias. Uma pesquisa feita em Londres, há mais de uma década, mostrou que correr turbina a inteligência, já que o aumento de oxigenação promovido por essa atividade faz com que o cérebro trabalhe mais e melhor”, destaca o bispo.

Dessa maneira, a saúde física, a mental e a espiritual formam um tripé que sustenta o homem. É impossível cuidar de um esquecendo-se do outro. Para manter a saúde em dia é necessário comprometimento.

“Tudo o que ébom, saudável e produz bons frutos para a vida humana exige fidelidade e disciplina. Porém, tudo o que é feito com desleixo, desconsideração e pouca vontade acaba por produzir o que é mau e nocivo, tanto para o seu corpo (sedentarismo e má alimentação provocam excesso de peso, obesidade, trazendo doenças que o impedem de desfrutar da vida na sua totalidade, muitas vezes encurtando-a), como para o seu espírito (a infidelidade para com Deus pode acabar na morte espiritual). Por isso, em tudo o que fizer, faça sempre com fidelidade e disciplina, pois só assim obterá os frutos pretendidos em todas as áreas da sua vida”, conclui o bispo.

É importante lembrar que praticar atividade física, independentemente de qual seja, requer orientação profissional, para não resultar em problemas físicos e/ou de saúde.

