Na saúde e na doença

Home > Vida a Dois

A base de um casamento duradouro está fundamentada em uma série de fatores essenciais, como confiança, respeito, atenção e carinho, entre outros. Mas o principal deles, e todos nós sabemos, é o amor.

Ainda quando crianças, ouvimos histórias lindas que sempre começavam com “era uma vez...”. Essas mensagens sempre mostram exemplos de coragem, esperança e amor eterno. E sempre, na maioria delas, o bem vence o mal, e terminam com o tal “felizes para sempre”.

Mas, na vida real, é preciso muita coragem, esperança e amor para fazer um casamento feliz para sempre, das duas partes, tanto do marido quanto do esposa. E foi exatamente o que o norte-americano Scott Chafian fez. Ele e a esposa, Cindy (os dois na foto acima), estão completando 20 anos de união e, como prova de seu amor, ele ofereceu a ela um presente especial: um de seus rins.

Cindy sofre de doença renal policística e faz hemodiálise há 2 anos. Ela aceitou o presente do marido após uma piora em sua saúde. “Ele (Scott) me dá forças de muitas maneiras. Ele literalmente está me dando vida. Por isso, esse é um presente incrível", afirmou Cindy ao canal de TV WTKR-TV.

E são atitudes como essa que demonstram o amor que existe entre um casal e levam a um casamento feliz. A autora do livro “Casamento Blindado”, Cristiane Cardoso, lista em seu blog 7 coisas para ter um casamento feliz e duradouro. Veja abaixo:

Sacrifício: Muitas vezes precisamos sacrificar as nossas próprias vontades para fazer um relacionamento dar certo. E temos que fazer o mesmo para ter um relacionamento bem-sucedido com Deus. Se você não está disposto a renunciar, então não está disposto a se relacionar com quem quer que seja. O sacrifício não é para benefício de um ou de outro, mas para benefício da união em si.

Confiança: Um relacionamento não se inicia nem sobrevive sem confiança. Você só se casa com alguém em quem confia (ou pelo menos deveria). Não há como se relacionar com Deus duvidando do Seu caráter e do cumprimento das Suas promessas. Se você quer iniciar e manter um compromisso com Ele, então comece confiando em Sua Palavra, independentemente das circunstâncias.

Respeito: O respeito em um casamento significa reconhecer o espaço e a importância do outro em sua vida e dentro do relacionamento. Você respeita o seu cônjuge, apesar das divergências de opinião, porque reconhece que ele exerce um papel fundamental para a união de vocês – papel esse que você não pode exercer. O homem não sabe fazer o papel da mulher, nem a mulher sabe fazer o do homem. Um precisa das habilidades do outro para crescer como pessoa e ser bem-sucedido em todos os aspectos. Para que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer, devemos respeitá-Lo, fazendo dEle a prioridade de nossas vidas e reconhecendo o Seu papel e Sua importância nelas.

Objetivos em comum: Duas pessoas só permanecerão unidas se tiverem o mesmo objetivo de vida. Logo, apenas poderemos nos manter unidos a Deus se tivermos o mesmo objetivo que Ele tem. Que relacionamento haverá entre você e Deus se Ele estiver lutando por uma coisa e você por outra? Saiba qual é a causa de Deus e lute ao lado dEle. Se vocês não estiverem no mesmo time, então estarão em times adversários — não há meio termo.

Diálogo: A falta de diálogo distancia o casal. De forma semelhante, quando deixamos de falar com Deus, estamos nos distanciando dEle. Compartilhe com Deus as suas experiências e dificuldades, mas ouça o que Ele tem a lhe dizer também. Assim, Ele poderá participar da sua vida, guiá-la (o) e ajudar no que for preciso.

Atenção: Em um casamento, o marido deve dar atenção à esposa e vice-versa. Isso significa que, mesmo estando longe do cônjuge, deve-se agir considerando a existência dele e do compromisso entre vocês. Paralelamente, o fato de Deus existir também deve implicar em seu comportamento e em suas escolhas. Se sabemos que deveremos prestar contas a Deus em relação às nossas atitudes, então temos que agir de acordo com o que Ele estabelece. Quando está atento ao que Deus precisa e quer de você, você está dando atenção a Ele. Não viva como se Deus não existisse ou não estivesse observando tudo o que você faz se você realmente quer se relacionar com Ele.

Intimidade: A intimidade do casal é muito mais do que um momento. Ela começa nos pequenos gestos de cuidado, apreciação, carinho e respeito. Essas pequenas coisas fazem a intimidade fluir de forma natural. Com Deus é a mesma coisa. Não podemos querer adquirir uma intimidade com Deus de forma forçada ou programada, mas ela flui naturalmente a partir de gestos simples que fazem toda a diferença. Colocar Deus em primeiro lugar nas questões do dia a dia, priorizando o seu relacionamento com Ele acima das suas tarefas e de outras pessoas, é um deles. A intimidade com Ele vem por meio de uma experiência pessoal com a Sua presença – não há nada mais glorioso.

Se você deseja ter um casamento feliz, participe das reuniões da Terapia do Amor, que acontecem todas as quintas-feiras, no Templo de Salomão, ou em uma Universal mais próxima de sua casa. Não sabe o endereço? Então clique aqui e encontre diversas opções de lugares.