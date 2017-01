Bispo Edir Macedo ensina como ter uma fé inabalável

Home > Reflexão

A Bíblia diz:

“Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando.” Tiago 1.6

Ter fé é possuir certeza absoluta e não duvidar de nada. É saber que, por meio das direções que Deus dá a cada um de nós, Ele quer ver o limite da nossa fé. Certamente ela não surge do nada, mas sim com a ação do Espírito Santo. Mas afinal, como obtê-la e viver por ela?

Em recente programa “Palavra Amiga”, que é transmitido diariamente pela Rede Aleluia de rádio, o bispo Edir Macedo explicou que viver pela fé exige que as pessoas passem por tribulações e aflições e outros sacrifícios. Mas são essas dificuldades que nos levam ao crescimento, desenvolvimento e maturidade. Segundo ele, é como uma criança em seus primeiros passos. “É impossível aprender a andar sem cair, porque faz parte da sua natureza humana”, exemplificou.

A força da fé

Apesar das interferências, quando a pessoa está firme em Deus, nada a abalará. O bispo destacou que quando deixamos o reino do mal, abrimos mão das coisas sujas deste mundo e abraçamos o reino do bem, é lógico que o mal vai lutar com todas as suas forças para nos resgatar. E Deus permite isso. “Mas não há quem tenha abraçado a fé em Deus que não tenha sofrido as consequências dessa fé”, explica.

Por isso, se você encontra forças para aguentar uma situação cruel e suportá-la de cabeça erguida, pode ter certeza de que o Espírito Santo está em você. E tenha certeza de que Ele vai lhe conduzir.

Esteja certo: quando a pessoa está bem espiritualmente, ela honra a sua palavra e cumpre os seus compromissos. Mas, quando está mal, não está nem aí com o seu caráter. Ela não tem temor para com Deus. “Então, se você está sofrendo, em vez de reclamar, dê graças ao Espírito Santo. Depois da tribulação vem o livramento.”

E você, quer uma vida transformada e permanecer firme na fé? Participe de uma reunião na Universal e tenha um verdadeiro encontro com Deus.