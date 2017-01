Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto

Home > Em Foco

No mundo todo, o dia 27 de janeiro é guardado em memória dos milhões de vítimas do Holocausto, promovido pelo regime nazista – um evento fatídico na história da humanidade.

A Enciclopédia do Holocausto publica que, “entre 1941 e 1944, as autoridades nazistas alemãs deportaram milhões de judeus da Alemanha, dos territórios ocupados e dos países a elas aliados (o Eixo) para guetos e centros de extermínio, muitas vezes chamados de campos de extermínio, onde eram mortos nas instalações de gás especialmente criadas para aquele fim. Em 1933, a população judaica europeia era composta por mais de 9 milhões de pessoas. Em 1945, 9 anos após, os alemães e seus colaboradores haviam assassinado aproximadamente dois entre cada três judeus europeus por meio da operação denominada ‘solução final’, a política nazista cujo objetivo era matar todos os judeus da Europa”.

Quando Adolf Hitler assumiu o comando do governo alemão, em 1933, trouxe consigo uma ideologia de extermínio e massacre contra o povo judeu. Homens, mulheres, idosos e crianças não foram poupados dos horrores da ideologia de destruição que foi propagada pelo Terceiro Reich (como também era chamada a Alemanha Nazista).

O terror da Segunda Guerra Mundial

Logo nos primeiros anos de regime, os nazistas movimentaram-se para limitar os direitos de judeus em território alemão. Os judeus chegaram a ser proibidos de receber atendimento em hospitais, por exemplo.

Com o início da Segunda Guerra Mundial, a propagação do ódio e a perseguição por parte da Alemanha Nazista só aumentou. Os semitas passaram a ser enviados a campos de concentração onde eram obrigados a viver de maneira desumana.

Quando as pessoas chegavam aos campos, tinham de deixar todos os seus pertences com os nazistas e eram submetidas a trabalho escravo, má alimentação, torturas, entre outras atrocidades.

O Holocausto também foi marcado por um grande genocídio antissemita (em oposição aos judeus). As pessoas eram enviadas aos campos por meio de vagões ferroviários e quando não morriam por causa das terríveis condições a que eram submetidas, morriam por envenenamento.

A data que marca o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi escolhida em referência ao dia 27 de janeiro de 1945, em que aconteceu a libertação do principal campo de concentração nazista, Auschwitz, localizado na Polônia, no continente europeu.

#WeRemember (#NósLembramos)

Em apoio à nação israelense, o Templo de Salomão também participa da campanha online #WeRemember (#NósLembramos).

Na página oficial no Facebook, está a seguinte mensagem:

