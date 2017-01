Você sabe qual o pior erro que um casal comete no amor?

Home > Vida a Dois

Em qualquer relacionamento a dois é possível que haja alguma chateação, seja por meio de atitudes ou de palavras de alguma das partes – ou de ambas. Muitas vezes, a pessoa até age com a melhor das intenções, mas acaba fazendo o oposto do que deveria. Na vida amorosa, falhas podem ser cometidas tanto pelas mulheres (clique aqui e saiba mais), como pelos homens (clique aqui).

Mas, de acordo com o apresentador do programa "The Love School – A Escola do Amor”, Renato Cardoso, o pior erro que o casal pode cometer no relacionamento é deixar que qualquer problema que surja — seja divergência de gostos, uma palavra mal colocada, ou qualquer outra situação entre eles — os separe. “Quando o problema entra no meio, ele faz com que o casal se torne inimigo um do outro”, alerta.

Vencendo o inimigo

Qualquer interferência pode entrar no meio do casal e separá-lo. Traição, falta de atenção, dívidas. A lista é extensa. Assim, quando isso acontece e um se vira contra o outro, a raiva entra e a decepção toma conta. Uma verdadeira guerra. Porém, em qualquer que seja a situação, o inimigo não é a esposa ou o marido, mas sim o problema. Quando o casal entende isso, os dois se tornam parceiros e lutam contra a adversidade.

Por isso, tome cuidado ao deixar situações mal resolvidas. Quando os dois estão divididos, o problema cresce. E o casal enfraquece. “A própria Bíblia fala ‘qual a casa que pode subexistir se estiver dividida?’ É uma coisa tão clara que nem o diabo abre mão da união para destruir. Ele não se divide”, comenta Renato.

Muitos casais têm dado lugar ao mal entre eles. O problema não se resolve sozinho. É preciso lutar contra ele.

