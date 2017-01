Uma virtude importante para quem deseja entrar no Reino dos Céus

Home > Comportamento

Se observarmos a natureza, os planetas, as leis da física e as propriedades da química, veremos que tudo tem uma ordem. Um exemplo: você joga um objeto para o alto e, depois de um tempo, ele cai. Isso acontece porque a Terra continua desempenhando o papel da gravidade sobre os corpos.

Entretanto, os seres humanos se comportam da maneira que desejam.

“Tudo o que Deus criou, no universo, nos céus, na terra e no mar, se submete a Ele e, por isso, cumprem com os seus objetivos. Já o ser humano, é a única criação que não Lhe obedece espontaneamente e, por isso, não alcança os seus objetivos”, escreve, em seu blog, o bispo Júlio Freitas.

Por que devemos obedecer?

Por meio da Bíblia, podemos compreender que não adianta uma pessoa dizer que ama a Deus se ela não obedece aos ensinamentos dEle. Nem todas as pessoas fazem parte do Reino dEle.

Como está escrito: "E por que Me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que Eu digo?" Lucas 6.46

A Bíblia ainda complementa: “Nem todo o que Me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos Céus, mas aquele que faz a vontade de Meu Pai, que está nos céus.” Mateus 7.21

O versículo acima mostra que o Senhor Jesus, quando esteve em Sua forma de homem, ensinou sobre a importância de fazer a vontade do Pai.

Como observa o bispo Júlio, o erro da humanidade reside na desobediência à Palavra de Deus: “Quando Deus criou o homem, Ele deu diretrizes para que tudo corresse bem, mas, então, o que falhou? O ser humano desobedeceu, criando espaço para o pecado, para a morte.”

Quem deseja fazer parte do Reino de Deus precisa se submeter a Ele. É necessário obedecê-Lo, e isso é para o nosso próprio bem. O Senhor não quer ver o mal daqueles que Ele ama, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele deu o Seu único filho para que tenhamos a Vida Eterna (João 3.16).

Se você deseja aprender mais sobre os ensinamentos de Deus, participe de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa. Clique aqui, e veja o endereço.