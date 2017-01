Impacto de asteroides e tremor na Itália: fenômenos naturais que ameaçam a Terra

Home > Mundo Cristão

Lindley Johson, oficial de defesa planetária da Nasa, realizou recentemente um levantamento sobre asteroides que atingiram a atmosfera terrestre entre 1988 e 2016.

A conclusão dos números foi um alerta para os perigos que envolvem a queda de um asteroide no planeta. Foram detectadas 698 quedas.

A mais forte delas foi sobre a Rússia, em Chelyabinsk (em destaque no mapa acima), no dia 15 de fevereiro de 2013, ferindo cerca de 1,5 mil pessoas.

O principal problema é que, como mostra o indicador de “Energia de Impacto” do mapa, há asteroides que são capazes de gerar uma energia comparável ou maior do que a bomba atômica que atingiu Hiroshima, no Japão, em 1945.

Caso um asteroide desse porte caísse sobre um grande centro urbano do planeta, as consequências seriam inimagináveis.

Perigo no céu e na Terra



Uma onda de terremotos atingiu o solo italiano novamente.

Em agosto do ano passado, a cidade de Amatrice, localizada na região central do país, foi abalada por um terremoto de 6,2 graus na escala Richter.

No último dia 18, tremores ocorridos também na região central foram de intensidade 5,0 a 5,4 na escala.

Na cidade de Farindola, na província de Pescara, um hotel foi soterrado por uma avalanche que se desprendeu devido aos abalos sísmico. Há informações de que havia 29 pessoas no estabelecimento, entre hóspedes e funcionários – até o fechamento dessa matéria, dois funcionários do hotel haviam sido resgatados com vida e três corpos encontrados.

A Bíblia e o Fim dos Tempos

No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 13, vemos que fenômenos naturais como a queda de asteroides podem fazer parte do Fim dos Tempos: “E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte.”

A Bíblia fala que “estrelas do céu caíram sobre a terra”, o que sugere, talvez, uma possível queda de asteroides.

Vemos também que, ainda no livro do Apocalipse, um forte terremoto atingirá a Terra: “E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade, e no terremoto foram mortos sete mil homens; e os demais ficaram muito atemorizados...” Apocalipse 11.13

Busque a Salvação

