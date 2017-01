Homens quebram mandíbula de gata por diversão

Home > Comportamento

Uma câmera registrou que, na noite do último dia 12, Millie caminhava tranquilamente na frente da casa em que vive quando foi agredida por dois rapazes. Sem esperar a agressão, ela nem sequer tentou se proteger. Os dois se aproximaram cautelosamente e, sem qualquer justificativa, um deles chutou a cabeça dela. Em seguida, os dois fugiram.

Millie mora em Derby, no Reino Unido, e jamais fez algo que desagradasse os seus agressores. Na verdade, ela nem poderia fazer isso, visto que é uma gata doméstica (foto), adotada por um casal, que cuida dela como se fosse filha.

Como resultado da violência gratuita, Millie teve a mandíbula quebrada e vários ferimentos na cabeça. Felizmente, após alguns dias de desconforto para comer e tratamento médico, ela está se recuperando bem, embora ainda esteja um pouco assustada.

No sábado seguinte, os dois agressores e mais um homem, armados de uma faca, foram até a casa novamente, procuraram algo — acredita-se que a gata — e partiram.

O dono da gata, Patrick McGeary, de 34 anos, publicou a agressão em seu Facebook; a gravação teve 1 milhão de compartilhamentos, além de matérias publicadas em jornais de várias partes do mundo.

Os agressores estão sendo procurados e serão responsabilizados pela ação criminosa.

O amor se esfriando

Não existe justificativa para a agressão cometida. Todavia, essa violência, assim como muitas outras barbáries que têm sido cometidas no mundo, demonstram que o apocalipse se aproxima a cada dia.

Em Sua explicação sobre o Fim dos Tempos, a Bíblia afirma que, “por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará” (Mateus 24.12). Millie foi vítima da iniquidade, ou seja, do erro por maldade, de alguém que não tem amor por Deus ou Suas criações. Essa atitude demonstra não apenas como se sentiam no momento, mas como verdadeiramente são os agressores.

“Sim, a nossa vida é o reflexo daquilo que temos oferecido, porém, não apenas a Deus, mas a todos os que nos rodeiam”, afirma o bispo Júlio Freitas, em seu blog. Conforme ele explica, cada pessoa só pode dar ao mundo aquilo que carrega dentro de si. “Quando nós damos, materializamos o nosso caráter – seja ele egoísta ou generoso; materializamos o nosso amor ou o nosso ódio; materializamos a nossa confiança ou a nossa desconfiança. Quando damos/oferecemos (ou não) mostramos sempre em que nível estamos.”

E você, em que nível está? Lembre-se de que “quando não oferecemos a verdade, oferecemos a mentira; quando não oferecemos a sinceridade, oferecemos a falsidade, a hipocrisia; quando não oferecemos a bondade, oferecemos a maldade; quando não refletimos a Luz, refletimos as trevas”.

Você pode reavaliar o seu comportamento e buscar entender aonde as suas atitudes lhe levam. Participe da Reunião do Estudo do Apocalipse, aos domingos, no Templo de Salomão, e saiba mais. Assista também pelo Univer Video.