Deus e o diabo lhe levam ao deserto. Quem você vai seguir?

O livro bíblico de Lucas traz, pelo menos duas vezes, importantes menções sobre o deserto. Na primeira delas, o discípulo conta que “Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto” (Lucas 4.1).

Pouco depois, contando a história de um rapaz que sofria com a influência de espíritos, Lucas conta que “guardavam-no preso, com grilhões e cadeias; mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos” (Lucas 8.29).

De acordo com a Bíblia, tanto o Espírito de Deus quanto o diabo levam pessoas ao deserto. Por isso, é importante saber a quem você irá se apegar para vencer as dificuldades.

Em seu blog pessoal, a escritora Cristiane Cardoso explica: “O deserto, um lugar difícil de suportar, perigoso e traiçoeiro, frio à noite, quente de dia. Assim também são alguns momentos em nossas vidas, quando olhamos para todos os lados e só vemos areia e um vácuo enorme, entre os seus sonhos e a sua realidade.”

O deserto na vida de uma pessoa é aquele período em que ela se enxerga sozinha diante das maiores dificuldades. Naquele momento, ela pode dar ouvidos aos maus pensamentos, que colocarão dúvidas em sua cabeça, ou a Deus, que a ajudará a vencer os obstáculos.

Cafezinho com o diabo

“Estar no deserto é estar no dia mau. E como resistir a ele? Você deve estar blindada (o) com o seu escudo: a Palavra de Deus. O Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo. E para onde foi levado? Para o deserto. E você aí pensando que deve estar no deserto porque não tem o Espírito Santo ou porque Deus lhe abandonou. Olha, sabe o que você está fazendo? Tomando aquele cafezinho com o diabo”, explica Cristiane.

Enquanto Deus aproveita os momentos difíceis para lhe ajudar a aprender e crescer espiritualmente, o diabo lhe garante que Jesus o abandonou. Ele lhe faz acreditar que jamais sairá daquela dificuldade. Leva desânimo, medo, insegurança.

Contudo, Cristiane afirma que há pessoas que sabem que estão sendo atraídas ao deserto, como se lá fosse um lugar necessário de se passar. "Elas não têm medo, não se desanimam, erguem a cabeça e vão, mesmo sabendo que terão que passar por privações emocionais. Elas então decidem sacrificar as suas emoções e preferem olhar lá para a frente, quando o deserto se passar e elas tiverem o que contar a respeito.”

Portanto, diante das próximas dificuldades, ore. “O fato de você estar num deserto deve ser motivo de alegria. Nada é eterno. Quando esse deserto terminar, você se verá muito mais forte, madura (o), capaz. A sua comunhão com Deus estará estreitada e você O conhecerá como nunca antes. E, assim como Jesus, quando você resistir até o fim, os anjos virão e lhe servirão. Mas, para isso, permaneça. Use as suas armaduras da fé”, conclui Cristiane.

