Ken humano fará a 49ª cirurgia plástica

Rodrigo Alves tem apenas 34 anos de idade e está prestes a realizar a sua 49ª cirurgia plástica. Até o meio deste ano ele pretende alcançar o número de 50 intervenções cirúrgicas, ultrapassando o valor de 1,5 milhão de reais gastos nesses procedimentos.

Conhecido como “Ken humano”, Rodrigo é a estrela de quatro programas de televisão (dois no Reino Unido, um na Espanha e um nos Estados Unidos - EUA), todos eles sobre beleza física e moda. O programa filmado em Hollywood (EUA), por exemplo, é dedicado exclusivamente às cirurgias plásticas.

Rodrigo conta que, quando era jovem, sentia-se feio e sofria bullying dos colegas de escola. Para se libertar desse sentimento ruim, ele passou a aperfeiçoar o corpo por meio de intervenções cirúrgicas.

“Eu era o menino feio e gordo, com um nariz grande e largo, e por isso era excluído da sociedade”, revelou Rodrigo ao site britânico In Touch Weekly. “Por uma limitação genética, meu corpo não mudava com exercícios, e cirurgia plástica foi a única solução.”

Todavia, o grande número de cirurgias trouxe problemas de saúde para Rodrigo. No ano passado, ele quase perdeu o nariz.Hoje, tem dificuldades para respirar e relata que se sente como se estivesse sempre gripado. Mesmo assim, realizará a próxima cirurgia no nariz, em fevereiro, em parte para resolver essa situação.

Rodrigo Alves relata que a sua autoestima melhorou devido às cirurgias plásticas, que hoje aprendeu a se amar e é feliz consigo mesmo. No entanto, ainda não está satisfeito com o próprio corpo e, apesar da grande soma em dinheiro que já gastou, segue buscando a “perfeição física”.

Mas será que essa é uma busca findável?

Em seu blog, a escritora Cristiane Cardoso, autora do livro “A Mulher V”, nos lembra que a nossa beleza está além do visual. De acordo com ela, a beleza é demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, não apenas na aparência física. Dessa maneira, por mais bonito que alguém se sinta fisicamente, jamais estará satisfeito consigo mesmo se não tiver também um espírito bonito, bem cuidado.

Nessa situação, a busca pela “beleza perfeita” prosseguirá ininterruptamente, já que a pessoa está focando apenas na parte física, sem enxergar a importância de trabalhar o próprio espírito.

