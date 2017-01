Você pensa antes de agir?

Home > Comportamento

Uma cena inusitada foi registrada em um vídeo que pode ser engraçado, mas revela uma lição que muitos ignoram.

Cercados em uma área, alguns burros, para escapar, saltaram o obstáculo que bloqueava a entrada do local. Porém, um deles simplesmente fez algo diferente em relação aos outros, passando tranquilamente e sem esforço.

Confira a cena abaixo:

Claro que o animal agiu daquela maneira instintivamente. Mas, cá entre nós, se um animal, cujo nome serve de apelido a quem não pensa — burro —, conseguiu a proeza de “pensar” em uma saída melhor para superar uma dificuldade, imagine o que o ato de pensar direito pode fazer na vida dos classificados como racionais.

Uma força sem fim

O vigor da juventude passa. O corpo saudável e forte sofre desgaste com o passar do tempo. Mas há uma força que só aumenta com o tempo:

“O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força.” Provérbios 24.5

Ninguém é sábio se não pensa. Vcê pode dizer: “Mas é óbvio que todo mundo pensa.” Não. Todos têm essa habilidade, mas poucos a utilizam. Preferem ser guiados pelo que os outros dizem. Seguir a multidão. Pensar é um esforço que poucos se propõem a fazer.

Algumas características revelam uma pessoa que pensa com sabedoria:

- Pensa nas consequências: Ela não é afobada, mas para e analisa que consequências tem aquilo que quer fazer, falar, ouvir: “... porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.” Galátas 6.7

- Observa os exemplos: O mundo está cheio de exemplos do que fazer e principalmente do que não fazer, e quem pensa aproveita bem essas lições gratuitas: “O sábio teme, e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza, e dá-se por seguro.” Provérbios 14.16

- Pesa muito bem as palavras: Se tem uma coisa que quem pensa controla é a língua, pois sabe muito bem as consequências que as suas palavras têm para os outros e principalmente para si mesmo: “Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo.” Tiago 3.2

- Não tira conclusões precipitadas: Você nunca sabe 100% de tudo o que está acontecendo. Quando chegam com uma informação você só terá parte do que aconteceu. O que os seus olhos lhe mostram nem sempre condiz com o que você acha que pode estar acontecendo. Quem pensa com sabedoria sabe disso e é cauteloso em suas conclusões: “Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.” João 7.24

- Sempre pensa na melhor maneira: Existe uma infinidade de maneiras de fazer as coisas. O melhor para um nem sempre é o mais prático para o outro, mas sempre o modo pode ser aperfeiçoado, e quem pensa sabiamente está sempre em busca da melhor forma de executá-las, aproveitando ao máximo o tempo e os recursos: “Se estiver embotado o ferro, e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força; mas a sabedoria é excelente para dirigir.” Eclesiastes 10.10

Por isso, pense, mas não só isso, o faça com sabedoria. O esforço que isso lhe causará não é nada se comparado ao esforço que será poupado:

“E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente...” Tiago 1.5

Medite nas Sagradas Escrituras. Nelas está a fonte dos pensamentos de Deus.

Elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui. Tudo muda se a sua mente mudar, e ela não permanecerá a mesma se tiver os pensamentos Divinos.