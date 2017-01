O perfil de um vencedor

Home > Comportamento

Davi era um simples pastor de ovelhas. Aos olhos do pai dele, Jessé, e dos irmãos, ele não passava de um menino pacato e sem expressão. Enquanto os irmãos eram homens de guerra, soldados do exército do grande rei Saul, dos quais Jessé se orgulhava, Davi era limitado a cuidar de um pequeno rebanho de ovelhas, pois, para o pai, ele não tinha capacidade para assumir uma responsabilidade maior. Tanto era assim que, quando o profeta Samuel foi enviado à casa dele para consagrar um de seus filhos a rei, ele nem sequer fez questão de que Davi também estivesse presente para apresentá-lo ao profeta.

Mas o que Jessé não conseguia enxergar no filho Deus enxergava. Foi justamente aquele filho tão desprezado que Jessé assistiu sendo consagrado rei. Sim, aquele menino franzino, um pacato pastor de ovelhas, era o escolhido de Deus para assumir o trono de Israel.

Mas o que Davi tinha de tão especial? Qual era o seu diferencial? A resposta encontramos na Bíblia, no livro de 1 Samuel:

"Então respondeu um dos moços, e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença; o SENHOR é com ele." 1 Samuel 16.18

Se fosse possível hoje você se sentar com Davi e receber dele conselhos para, assim como ele, se tornar um conquistador, certamente ele daria os 5 seguintes a você. Veja:

1. Seja forte e destemido

Ser forte é a primeira qualidade de um vencedor. Mas não se trata de força física e sim força interior, capacidade de reagir bem diante dos problemas. Davi era um garoto franzino, de 17 anos, não tinha experiência nenhuma de vida, nenhuma experiência de guerra, era fraco fisicamente, mas a força mental que ele tinha o tornava capaz de fazer coisas que um herói de guerra não era capaz de fazer.

Aquelas ovelhas eram tudo que ele tinha. Podemos considerar como a empresa dele, a sua fonte de renda, então ele precisava defendê-la com unhas e dentes. Foi por causa dessa consciência que, quando um leão tentou atacar aquele rebanho, ele partiu para cima do animal sem titubear. Ele não aceitou que aquele leão tocasse na fonte de renda dele, por isso o enfrentou e o matou. O mesmo ele fez com o urso.

Quando ele soube que Golias afrontava o exército de Israel, reagiu com a mesma ousadia, mesmo sendo repreendido pelos irmãos. Mas Davi não se intimidou, mais uma vez mostrou o quanto era forte e destemido.

“No mundo dos negócios uma pessoa que não tem coragem, que é fraca, medrosa, não sai do lugar. Será pisada todos os dias”, alerta o bispo Edson Costa.

2. Seja de guerra

Uma pessoa que tem inclinação para a guerra não é acomodada, ela tem uma inquietação dentro de si, é uma guerreira, não desiste fácil. Ela tem um espírito competitivo. No mundo dos negócios ter espírito competitivo é fundamental para chegar a algum lugar. Se a pessoa não sonhar em ser maior que o concorrente dela, ela nunca vai ser. Se ela não determinar dentro de si que será a primeira, nunca será. A pessoa competitiva entra numa competição para vencer, não para competir.

3. Sisudo em palavras

Sisudo em palavras significa ser prudente no falar. É aquela pessoa que escolhe bem as palavras, fala somente o necessário e, por isso, transmite segurança no que diz. No mundo dos negócios, se você não transmite segurança ao apresentar o seu produto ou a sua empresa, certamente ninguém dará credibilidade e dificilmente alguém irá contratar os seus serviços. Ser sisudo também é transmitir confiança quando fala.

4. Tenha um aspecto gentil



Seja carismático, em outras palavras. Simpático. Um sorriso pode salvar uma venda, mudar o relacionamento entre funcionário e patrão e trazer uma amizade que lhe renderá muitas vitórias futuramente. Ser gentil não custa nada.

“Tem gente que é tão marrenta que ainda bate o pé e diz: ‘Eu sou assim mesmo.’ E vai continuar assim mesmo de bolso vazio. Quem não está pronto para mudar não está pronto para crescer”, observa o bispo. Os vendedores mais simpáticos, mais gentis, mais prestativos e mais atenciosos são os que mais vendem. Liderança se desenvolve com relacionamentos. Ninguém cresce sozinho. “Quanto mais pessoas você tiver torcendo a seu favor, mais fácil será para você subir na jornada de sucesso.”

5. O Senhor é com ele

Esse era o principal segredo de Davi. De nada adiantaria ele ser forte e destemido, ter um espírito aguerrido, saber se comunicar bem, ser carismático, se Deus não fosse com ele. Nada disso resolveria.

Essa é a razão de haver muitas pessoas que possuem um currículo invejável, uma vasta experiência no mercado de trabalho, cursaram as melhores faculdades, fizeram vários cursos de especialização, mas, mesmo com tantas qualificações, tantas ferramentas à sua disposição, estão desempregadas. “Todos esses talentos e qualidades não valem de nada se Deus não for com elas”, conclui o bispo.

Por outro lado, existem aquelas que não tiveram oportunidade de estudar, de cursar uma boa faculdade, uma especialização, mas Deus é com elas e, por isso, mesmo sendo analfabetas, fazem a diferença.

Davi reconhecia que tudo que ele tinha vinha das mãos de Deus. Que os dons que ele possuía na verdade não eram dele, mas do Espírito de Deus que estava sobre ele. Quando Deus vê na pessoa esse reconhecimento, Ele próprio cria oportunidades para ela se sobressair diante das demais e, então, transformá-la num grande conquistador, a exemplo do que fez com Davi.

Quer aprender a enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho e se tornar uma pessoa vencedora? Então não perca o Congresso Para o Sucesso, que acontece às segundas-feiras, na Universal. Para encontrar uma Universal mais próxima de você, acesse www.universal.org/enderecos.

(*) Texto baseado em palestra do bispo Edson Costa