Você tem visão para ser empresário?

Uma pergunta que passa pela cabeça de quem quer montar um negócio ou até mesmo trocar de ramo é se a visão para empreender é um dom que já nasce com algumas pessoas – e seria um privilégio de poucos – ou se pode ser apreendida à medida que se vai adquirindo experiência.

Na verdade, as respostas para essas questões podem variar muito. Há especialistas que acreditam que determinadas pessoas já trazem desde o nascimento o perfil propício para ser empresário, como a condição de assumir riscos, a capacidade de visualizar determinadas oportunidades quando ninguém mais as percebe, além da persistência necessária para criar um negócio de sucesso.

É quando se trata de enumerar algumas características de quem tem visão empresarial, como a capacidade de liderança, noções de gestão, percepção do mercado, sem esquecer de bom controle emocional e psicológico, que se compreende que são qualidades difíceis de serem ensinadas. Mas, ao mesmo tempo, são virtudes que podem ser encorajadas e desenvolvidas por aqueles que estiverem dispostos e motivados a trabalhá-las.

Como se desenvolver?

Para que isso aconteça, é extremamente necessário investir em aprendizado, o que pode ocorrer de várias formas. É possível fazer cursos de graduação e, mesmo que a grande maioria deles não apresente disciplinas voltadas especificamente a empreender na profissão dos seus sonhos, esse potencial pode ser adquirido com cursos específicos, de duração menor do que os universitários.

Durante esse aprendizado, existe também a recomendação de que, em algum momento da sua trajetória, você conte com o auxílio de um mentor. Ele é uma pessoa mais experiente e com uma carreira bem consolidada em sua área de atuação, que servirá como um professor particular, um guia e conselheiro que pode ajudá-lo a desenvolver certas capacidades e características empreendedoras.

Ou seja, para aprender você não terá que necessariamente fazer faculdade. Hoje, o aprendizado também pode ser obtido com a utilização da internet ou outros recursos que você tiver disponíveis. Além disso, os especialistas afirmam que a experiência de trabalhar em outras empresas antes de abrir o seu negócio também é algo muito valioso para quem quer empreender.

Na prática

O empresário Erivan de Oliveira Júnior (foto ao lado), de 22 anos, fez uso desse tipo de aprendizado antes de montar o seu primeiro negócio. “O trabalho me ensinou muita coisa até que eu e minha esposa, Fernanda, resolvêssemos montar uma empresa de soluções financeiras aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Estávamos cansados de trabalhar muito e não vermos nenhum resultado para nós”, afirma.

Apesar da pouca idade deles (ela tem 21) e de não terem feito faculdade (os dois têm o ensino médio completo), não houve impedimentos para que se tornassem empresários. Tanto é que os dois já estão trabalhando com outra empresa que acabaram de montar. “O nosso novo negócio é uma startup para vendas na internet, um mar-ket place. Desenvolvemos parcerias com supermercados da região, montamos um site para compras e ganhamos um percentual sobre as vendas feitas virtualmente”, explica.



Quem é o seu mentor?

Erivan conta que não trabalhava especificamente nessa área, mas que costuma ficar atento às novidades em termos de negócios. “Para montar esse empreendimento novo, foi fundamental participar das reuniões do Congresso para o Sucesso, na Universal. Tenho certeza de que a visão para ter esse negócio foi inspirada por Deus. Eu tive a ideia de montá-lo depois de uma conversa despretensiosa com um amigo que falou sobre o crescimento de empresas nesse setor”, revela.

E se alguns especialistas reforçam quanto é importante ter um mentor para orientar o seu negócio, Erivan afirma que, para ele, essa orientação foi encontrada em Deus, na Universal. “As palestras foram e são muito importantes para motivar e nos preparar para possíveis armadilhas que encontramos pelo caminho. Com essa disposição nós fomos atrás dos donos de supermercados para fechar as parcerias para o nosso negócio. Com Deus ficamos mais preparados para enfrentar os desafios que certamente surgirão. E nas reuniões temos a direção de alguém com uma visão muito maior que a nossa”, pondera.

Erivan e Fernanda são exemplos a serem seguidos. Foram encorajados a trabalhar e a desenvolver suas capacidades como empresários e mostram que com a dedicação e a orientação corretas é possível estabelecer uma grande diferença entre as pessoas comuns e os verdadeiros empresários de visão.

