Você já ouviu falar das salas Skyen?

As salas Skyen, ou salas Shoots, foram criadas especialmente para que dependentes químicos possam usar qualquer tipo de droga ilegal sob supervisão médica. Na Dinamarca, há seis salas em funcionamento desde 2012, que recebem diariamente mais de 500 pessoas para consumir entorpecentes.

Todos os equipamentos necessários para o consumo, incluindo agulhas para injeção, são oferecidos gratuitamente pelos abrigos, assim, os frequentadores do local devem somente se preocupar em levar as próprias drogas.

Os abrigos existem há mais de 30 anos e funcionam oficialmente em países como Suíça, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Canadá e Austrália. Já a França inaugurou a sua primeira sala em outubro de 2016, em um hospital de Paris, capital. O Reino Unido também deve aderir à ideia, já que a cidade de Glasgow, na Escócia, planeja abrir uma sala, inspirada no caso da Dinamarca.

A guerra contra as drogas

Sabemos que o uso de entorpecentes é um costume antigo e tem raízes culturais em diversas civilizações, seja em rituais ou cerimônias religiosas, de forma medicinal, no alívio de sintomas, ou para servir de pura diversão. Porém, as pessoas se esquecem, ou até mesmo preferem ignorar, que as drogas, tanto legais como as ilegais, são destrutivas e causam grandes danos.

Em entrevista ao site BBC Brasil, uma das frequentadoras da sala de consumo de drogas relatou que se prostitui só para manter o vício.

"Eu estou aqui de novo porque sinto muita dor. Eu vou ao trabalho, ganho algum dinheiro e então fumo crack. Depois, volto para o trabalho, ganho mais dinheiro e fumo mais crack de novo na sala. Essa é a minha adorável vida", disse ela.

