Universal em Madagáscar proporciona um fim de ano especial

Em todo o mundo, o fim de ano é marcado pelo clima de festas, com mesas fartas, confraternizações, famílias reunidas, etc. Mas essa, infelizmente, não é a realidade da maioria. Ao contrário, grande parte das pessoas vive – ou, melhor, sobrevive – com muito pouco, já que passa por privações durante todo o ano e é com muito esforço que consegue proporcionar à família o alimento básico para a sobrevivência.

Madagáscar é um país africano cuja população já passa dos 22 milhões de habitantes. A maior parte vive abaixo da linha de pobreza. O país figura entre os 15 mais pobres do mundo.

A Universal se estabeleceu na ilha há cerca de 18 anos e, desde então, tem trabalhado incessantemente para levar aos moradores conforto espiritual, por meio da Palavra de Deus, e bem-estar físico, com a realização de ações sociais.

Foi pensando justamente nessa época do ano e nessas pessoas que vivem em condições precárias que o pastor Tsinjo Randria, responsável pelo trabalho social de Universal em Madagáscar, reuniu cerca de 65 voluntários e promoveu eventos em diversas localidades do país, distribuindo alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal e brinquedos para a criançada.

Ação no hospital HJRA

O Hospital Joseph Ravoahangy-Andrianavalona (HJRA) está localizado na capital, Antananarivo. Lá estão internadas centenas de pessoas, oriundas de todo o país.

Uma ação social realizada no local contou com a distribuição de roupas, alimentos de primeira necessidade, medicamentos e produtos de higiene. No total, 220 pessoas, entre adultos e crianças, foram beneficiadas. Como a ação foi realizada no dia de Natal, todas as crianças internadas receberam presentes dos voluntários, que foram recebidos pela diretora do hospital, Raissah Andrianarovana.

Ação no presídio

Para o presídio de Antanimora, em Antananarivo, foram doados meia tonelada de arroz, 100 quilos de feijão, 40 litros de óleo, além de alimentos especialmente para a ceia de Ano-Novo.

Além disso, cerca de 260 mulheres, na ala feminina, 200 homens, na masculina, e 28 crianças, filhas de presas, receberam doações de produtos de higiene pessoal, roupas novas para passar o dia da festa e, sobretudo, auxílio espiritual.

As autoridades prisionais ficaram extremamente felizes com a iniciativa e agradeceram o gesto dos voluntários.

Bairro carente

Andraharo é um bairro carente de Antananarivo e é onde está localizada a sede da Universal. Para que as famílias menos favorecidas fossem beneficiadas, elas foram levadas pelos voluntários à igreja e lá receberam os mais variados tipos de alimentos, inclusive carnes e legumes. No total, 70 famílias foram atendidas.