Prefeito entrega chaves da cidade a Deus

Home > Folha Universal

Quando um político assume um cargo, ele nomeia secretários e coloca em prática medidas e planos de governo. Jairo Silveira Magalhães (foto abaixo), eleito prefeito da cidade de Guanambi (BA), que fica a 680 quilômetros da capital, Salvador, fez algo mais. Ele surpreendeu a todos ao determinar em decreto, publicado no Diário Oficial do município, que a primeira ação de seu governo era a entrega da chave da cidade a Deus.

“Declaro que esta cidade pertence a Deus e que todos os setores da prefeitura municipal estarão sobre (sic) a cobertura do Altíssimo. Declaro ainda que todos os principados, potestades, governadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, nesta cidade, estarão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré”, afirmou na publicação veiculada no dia 2 de janeiro de 2017.

Pioneiro?

A atitude não foi pioneira. Jairo reproduziu trechos do decreto publicado pela ex-prefeita de Sapezal (MT), Ilma Grisoste Barbosa, em dezembro do ano passado. E, no ano de 2011, a ex-prefeita da cidade de Porto dos Gaúchos (MT), Carmen Lima Duarte, também entregou simbolicamente a chave da cidade para Jesus.

O atual prefeito de Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, Josias Quintal de Oliveira, também chamou atenção ao publicar seu primeiro decreto que dizia: “Entrega a Deus o destino do governo deste município no presente mandato”. Entre os motivos listados no documento oficial para justificar a ação estava a frase: “os desafios para a humanidade que se tornam cada vez mais difíceis, ante a falta de unidade entre as pessoas.”

Relevância

Esse gesto, embora muitas pessoas julguem de forma equivocada, tem grande significado e importância no mundo espiritual. O Bispo Edir Macedo explica isso ao citar a história do rei Salomão, que fez questão de consagrar o Templo que construiu a Deus: “atende, pois, à oração do teu servo, e à sua súplica, ó Senhor meu Deus; para ouvires o clamor, e a oração, que o teu servo faz perante Ti. Que os Teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o Teu nome; para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar.” (2 Crônicas).

E não foi apenas o lugar que foi entregue a Deus, o rei também fez questão de entregar a própria vida a Ele. “Salomão tinha essa certeza e por isso sua fé o levou a colocar toda sua vida naquele Altar, pois aqueles 142 mil holocaustos e sacrifícios representavam tudo o que ele tinha dentro de si. De forma que, quando Deus olhou aqueles sacrifícios, não viu animais, mas o que viu foi o próprio Salomão no Altar”, explica o Bispo.

A Bíblia conta de que forma ele foi respondido. “Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios; e a glória do Senhor encheu a Casa. Os sacerdotes não podiam entrar na Casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a Casa do Senhor”. (2 Crônicas 7.1,2).

Por isso, quando algo ou alguém é consagrado a Deus, significa que ela passa a pertencer ao Senhor. “Era o caso do povo de Israel. Israel era consagrada ao Senhor. Quando nós somos consagrados a Deus, significa que pertencemos a Ele. É isso que significa ser consagrado. Mas quem pertence? Aqueles que são comprometidos com Ele”, acrescenta o Bispo Edir Macedo.

O que falta para que você se entregue?

Há muitas pessoas que só procuram a fé quando estão tristes, mas, quando o problema é resolvido, se “esquecem” dAquele que as ajudou. Já outras têm muito conhecimento a respeito da palavra, mas praticam o contrário do que ela ensina. Ou então, têm receio de colocar tudo nas mãos de Deus e não receber aquilo que esperam.

Podemos analisar o exemplo do rei Salomão e concluir como é o tratamento de Deus para com aqueles que se colocam 100% sob sua dependência, em todas as áreas da vida. Por isso, se você se entregar, não importa se está com problemas financeiros, destruição familiar, dúvidas, depressão ou passando por qualquer outra dificuldade, Deus transformará a situação.

E o que significa se entregar? É confiar, mesmo que tudo pareça dar errado, é transformar hábitos, é obedecer ao que a Palavra diz e se afastar de tudo o que não vem dela. “Não se deve dizer: eu acredito em Deus apenas porque se tem informações dEle. Isso não resolve o problema. Quantas são as pessoas que creem em Deus, que acreditam nEle e não encontram solução para nada? A crença tem de ser seguida por um ato, através da entrega verdadeira a Jesus”, conclui o Bispo Edir Macedo.

Saiba mais sobre esse e outros assuntos espirituais na Noite da Salvação, que acontece todas as quartas-feiras, na Universal. Clique aqui para consultar o endereço de uma igreja mais perto de você. Ou converse agora mesmo com um Pastor Online.