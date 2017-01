"Os médicos já tinham providenciado o atestado de óbito"

Home > Folha Universal

A juventude é um período da vida cheio de descobertas, mudanças e novidades. Ainda é uma fase de transição, já que a infância e a adolescência se encerraram e os desafios da vida adulta estão prestes a começar.

O que fazer então quando todos os sonhos e planos são interrompidos por causa de uma doença sem cura?

A jovem Rejane dos Santos (foto ao lado, à esq.), hoje com 17 anos, viveu momentos difíceis quando descobriu um tumor maligno no cérebro há cerca de três anos.

A jovem havia casado há pouco e logo engravidou. Estava cheia de sonhos e expectativas, quando passou a sentir fortes dores de cabeça. Os médicos diziam que a dor era causada pela gravidez. Rejane tomava remédio, mas as dores não passavam.

A mãe, Antônia Rosaria dos Santos (foto acima, à dir.), trouxe Rejane, que morava no Piauí, para São Paulo, com o intuito de investigar as causas das dores. Com os exames, os médicos detectaram um tumor no cérebro, que tinha o tamanho de uma laranja.

No dia seguinte ao diagnóstico, Rejane começou a vomitar sangue e foi rapidamente encaminhada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “Os médicos disseram que não sabiam como ela estava viva, pois o tumor tinha estourado no cérebro. Foi um milagre”, diz a mãe.

Os médicos queriam retirar o bebê para poder salvar a jovem, mas ela e sua mãe não aceitaram. O bebê já estava com seis meses e Rejane optou por manter a gravidez. Ao mesmo tempo, a garota foi submetida a sessões de radioterapia. Quando a gestação completou sete meses, os médicos induziram o parto e ela teve o bebê. Prematuro, ele recebeu todos os cuidados necessários e sobreviveu.

Os médicos intensificaram o tratamento com sessões de quimioterapia, mas Rejane não estava respondendo bem ao tratamento. As dores só aumentavam e a jovem nem sequer conseguia beber água. Ela só se alimentava por sonda e chegou a pesar 35 quilos.

Rejane sofreu três paradas cardiorrespiratórias e passou a respirar com a ajuda de aparelhos. Sua mãe permaneceu na fé e não desistiu de crer no milagre. Quando tinha oportunidade de sair do hospital, Antônia ia para a Universal e participava das Reuniões de Cura.

Perseverança

“Teve um dia que os médicos me disseram que tinham feito tudo o que era possível e que não tinha mais jeito para a minha filha. Eu retruquei e disse que a última palavra era a de Deus, mas o médico disse que não adiantava mais nada. A junta médica disse que eu estava louca”, relata Antônia. Os especialistas queriam desligar os aparelhos porque já a consideravam morta. Rejane já não reagia aos medicamentos nem ao tratamento.

Antônia se manteve na fé e determinou que a vida da sua filha estava nas mãos de Deus. “Os médicos já tinham providenciado os documentos de óbito”, conta Antônia.

Quando retiraram os aparelhos, a jovem despertou e começou a perguntar pela mãe. Os especialistas ficaram estarrecidos sem entender o que estava acontecendo.

Após vários exames, os resultados já não eram mais os mesmos. Rejane estava recuperada. Ela deixou a UTI e voltou para o quarto para ver seu filho. Em poucos dias ela saiu do hospital e hoje vive normalmente. Os médicos ainda estudam seu caso, pois o que lhe aconteceu não tem explicação. Deus fez o milagre na vida dela. Rejane, seu filho e a família inteira vivem com saúde.

• Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos e acomete cerca de 7% delas em todas as regiões

• Estima-se que ocorrerão cerca de 12.600 diagnósticos em crianças e adolescentes no País em 2016 e em 2017. As regiões Sudeste e Nordeste apresentarão os maiores números de casos novos, 6.050 e 2.750, respectivamente. Em seguida estão as regiões Sul, com 1.320 casos; Centro-Oeste, com 1.270; e Norte, com 1.210

Muitas pessoas fazem e recebem orações para tratar doenças incuráveis nas reuniões de cura e libertação da Universal. As correntes acontecem todas as terças-feiras, em todo o Brasil. Veja o endereço da Universal mais próxima em universal.org/enderecos.