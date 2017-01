Os Dez Mandamentos  O Filme é exibido em hospital

Home > Folha Universal

Os voluntários do grupo de Evangelização da Universal que atuam em hospitais não param e estão sempre preparando surpresas agradáveis para quem está internado, para os familiares dessas pessoas e também para funcionários das unidades hospitalares.

Recentemente, alguns desses voluntários estiveram em um hospital localizado em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde realizaram um intenso trabalho de levar a Palavra de Deus. Desta vez, a ação foi bem diferente.

Eles organizaram a exibição do longa-metragem Os Dez Mandamentos – O Filme, que foi sucesso de bilheteria em 2016, aos pacientes e funcionários do hospital. A sessão especial aconteceu em uma sala reservada.

“Percebemos que, após a exibição, os pacientes sentiram-se mais confiantes na recuperação e os funcionários mais motivados para o trabalho”, comentou o pastor Lázaro Nazaré Pedro, coordenador do grupo em São Paulo. Ele lembrou que essa ação tem sido realizada em todo o Estado.

Visitas

O trabalho da evangelização em hospitais em São Paulo conta com mais de 5,8 mil voluntários, que realizam visitas a unidades e postos de saúde.

Caso você tenha um familiar enfermo ou que esteja sofrendo com problemas de saúde e queira a visita de um dos voluntários do grupo, entre em contato pelo e-mail visitas@sp.universal.org.br. Se estiver fora de São Paulo, procure a Universal mais próxima de você.



(*) Com informações do grupo de Evangelização em Hospitais

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

