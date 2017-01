Mais de mil pessoas se batizam nas águas em Madagascar

Home > Internacional

Há 20 anos a Universal vem desenvolvendo um importante trabalho evangelístico em Madagascar, a maior ilha da África e a quarta maior do mundo. Recentemente, a Igreja realizou um batismo coletivo no país.

Mais de mil pessoas foram batizadas nas águas em dois sábados seguidos: 31 de dezembro de 2016 e 7 de janeiro de 2017. Nas duas datas, o batismo aconteceu, simultaneamente, na capital, Antananarivo, na sede de Andraharo, e em diversas províncias por toda Madagascar.

Um novo ano e um novo começo de vida

Com a chegada do novo ano, muitas pessoas desejam e recebem felicitações e votos de sucessos. Mas, para aqueles que buscam a Deus para que os votos se concretizem, é necessário firmar um novo começo com Ele.

“Todos os que desceram às águas saíram preparados para um novo começo da vida e de ano, em harmonia com Deus para a Salvação das suas almas”, afirmou o pastor Miguel Mafumisse, responsável pelo trabalho da Universal no país, a todos os presentes durante a mensagem passada na cerimônia.

Descer às águas foi a decisão também da jovem Rasoarimalala Christine (foto acima). Ela conta o porquê de ter se batizado nessa ocasião: “Eu quis enterrar a minha velha criatura. Quero ter uma nova vida em 2017. Cansei de viver sendo acusada pelo diabo. Batizei-me nas águas para a Salvação da minha alma e para ter uma boa comunhão com Deus. Depois do batismo, me sinto renovada e em paz com Deus.”

