Conheça o Grupo de Batismo do Templo de Salomão

Em pouco mais de dois anos de atuação, o Grupo de Batismo do Templo de Salomão já contabiliza mais de 11 mil pessoas batizadas. Com 76 voluntários, a equipe é composta por obreiros e levitas da Universal.

O pastor Giovanni Oliveira, responsável pelo trabalho realizado, contou que o grupo é fundamental para alcançar aqueles que têm a iniciativa de mudar de vida. “Essa atitude é um dos primeiros passos para uma nova vida”, afirma.

O batismo é a primeira orientação deixada por Jesus para iniciar o caminho da salvação eterna. A imersão nas águas representa simbolicamente a morte das atitudes que não condizem com as de Deus. Ao vir à tona, a pessoa desfruta de um novo nascimento.

Nascer para Deus, portanto, somente é possível por meio do batismo nas águas. “Nossos voluntários estão preparando as pessoas para um sepultamento e para o ressurgimento de uma nova vida”, completa o pastor.

Os integrantes acompanham o desenvolvimento espiritual dos membros que escolheram ser batizados e explicam como agir diante de dificuldades.

Esse é um passo primordial e até mesmo doloroso, mas o sacrifício sempre vem acompanhado de recompensas. “É depois dessa decisão que as lutas espirituais começam. Quem se entregou precisa provar que a decisão foi definitiva”, informa o pastor.

Dedicação

A voluntária Maria Evangelina de Oliveira, de 32 anos, integra o projeto desde o início. Ela realiza desde as tarefas mais simples, como o cadastramento de cada membro, até o acompanhamento da pessoa antes e depois do batismo. “Temos a satisfação de auxiliar aqueles que decidiram ter uma nova vida. Eu me dedico no cuidado dessas pessoas, parabenizando cada uma delas pela nova vida recebida por meio da fé na Palavra.”

Após o fim das reuniões de domingo (6h, 9h30 e 18h) e, eventualmente, das quartas-feiras (20h), os voluntários ficam à disposição nas saídas do Templo de Salomão para esclarecer dúvidas sobre o batismo e encaminhar os interessados aos pastores e bispos.

Para fazer parte do grupo do Templo de Salomão é preciso ser obreiro ou levita.

Caso tenha interesse em ajudar nos batismos da sua igreja, entre em contato com o pastor da Universal que você frequenta.