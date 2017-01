Cigarro matará 8 milhões de pessoas por ano até 2030, aponta estudo

Home > Comportamento

Dados divulgados no dia 10 de janeiro pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos mostram que o tabagismo custa à econômica global mais de 1 trilhão de dólares (cerca de 3,2 trilhões de reais) por ano em gastos com saúde e perda de produtividade.

E pior, de acordo com a pesquisa, o número de mortes relacionadas ao tabaco deverá aumentar um terço até 2030, passando de 6 milhões para, aproximadamente, 8 milhões anualmente.

Cura por meio da fé

Em postagem em seu blog oficial, o escritor Renato Cardoso explica que todo ser humano é viciado. No sentido mais básico da palavra, vício é qualquer hábito de fazer alguma coisa repetidamente que traz algum prazer momentâneo, mas no fundo nos prejudica. “Comer muito sal ou açúcar, ficar horas no videogame, assistir a pornografia ou consumir sujeiras na internet, tomar remédios desnecessários, entre outros”, salienta.

Portanto, todo mundo tem pelo menos um vício. Mas é possível se livrar dele. Renato explica como: “O primeiro passo para ser livre dele é reconhecer que o tem. O segundo passo é admitir que precisa de ajuda para parar. A marca de um viciado é mentir para si mesmo quando diz ‘posso parar quando quiser’. Se você pudesse, já teria parado.”

Apenas por meio da fé é possível se afastar desse mal que destrói não apenas o viciado, mas também quem está ao seu redor, como a família.

Vida transformada

Viciada desde os 9 anos de idade, a jovem Iriane fumava até cigarros feitos com orégano para saciar a vontade. Por conta da dependência química, ela chegou a bater na mãe e tentou se matar. Ao participar do tratamento para a Cura dos Vícios, da Universal, ela foi curada.

Assista ao vídeo abaixo e conheça essa história de transformação:



Você precisa se libertar de algum vício, quer a sua vida resgatada ou conhece alguém que precisa de ajuda? Participe da reunião da Cura dos Vícios, que acontece aos domingos, às 15h e às 18h, na Universal da Avenida João Dias, 1.800, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Ou na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, zona leste de São Paulo, às 15h.

Você também pode ligar para (11) 5644-5210 e obter mais informações sobre o tratamento.