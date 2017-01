A importância de oficializar a união

Home > Folha Universal

O casal que deseja encontrar a verdadeira felicidade precisa construí-la. Os empresários Gustavo Cardoso, de 32 anos, e Maria Leão, de 30 (foto ao lado), não mediram esforços para investir no amor inteligente. Eles se conheceram em 2015 e namoraram um ano. Em 2016, vieram de Pernambuco para oficializar o casamento no Templo de Salomão, em São Paulo.

As palestras da “Terapia do Amor” e o curso Casamento Blindado, realizado antes da celebração do casamento, foram importantes para o relacionamento porque os ajudaram a preparar a futura união. “Vale a pena investir nisso antes de casar. O que aprendemos na ‘Terapia do Amor’ serve para a vida toda e é essencial para o nosso dia a dia. Hoje colhemos os frutos desse investimento”, conta Maria.

Gustavo diz que a importância do matrimônio motivou a decisão de se unir à sua amada. “A oficialização da união perante Deus e aos homens é muito importante, pois nesse momento iniciamos uma aliança. O casamento é um momento único em que Deus nos abençoa e marca o início de uma nova vida”, explica.

Na época, eles escolheram se casar na Celebração dos Casamentos para desfrutar de um momento especial. “Queríamos fazer algo único, o casamento inesquecível, pois não existe lugar melhor no mundo do que o Templo de Salomão, além da grandeza materializada naquele lugar santo, nosso casamento foi celebrado pelos bispos Edir Macedo e Renato Cardoso”, lembra Gustavo.

Eles se casaram há quatro meses, mas a bênção recebida no grande dia é relembrada com alegria por Maria. “Para nós foi grandioso. Sermos abençoados por eles foi algo extraordinário, sem falar que quando chegamos fomos surpreendidos com uma recepção maravilhosa e fiquei sem palavras. Vi o cuidado em todos os detalhes, foi muito mais do que imaginávamos”, recorda-se Maria.

Valorização do matrimônio

Segundo uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de casados aumentou no Brasil. Em 2015, foram realizados 1.137.321 casamentos civis, 2,8% a mais que no ano anterior. O estudo também contabilizou 12.221 divórcios a menos que em 2014. Para o instituto, o que contribuiu para essa estatística foram as ações de incentivo à oficialização das uniões por parte de prefeituras, cartórios e igrejas.

Oportunidade para os casais

Para os cristãos, o matrimonio é um compromisso que deve ser celebrado na igreja e consagrado por Deus.

No ano de 2016, a Universal realizou cerca de 9 mil casamentos em todo o País. Deste número, quase 4 mil ocorreram na Celebração dos Casamentos, que acontece uma vez por ano. Em 2017, o evento será realizado no dia 30 de março durante a “Terapia do Amor”. Um dia reservado para que os novos casais apresentem seus votos ao Autor do Amor.

